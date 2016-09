Keine Spur von drei vermissten Insassen

Heringsdorf/Michelstadt. Taucher, Flugexperten und Polizei haben am Stettiner Haff weiter nach drei Menschen aus einem Kleinflugzeug gesucht, das seit Sonntag vermisst wird. Mehrere Boote seien am Montag im Einsatz gewesen, sagte eine Polizeisprecherin.

Nach ersten Ermittlungen war die Maschine Typ TB 20 am Sonntagmorgen kurz nach dem Start am Flughafen Heringsdorf auf der Insel Usedom ins Stettiner Haff gestürzt. Helfer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) hatten schon kurz danach bei Neverow Wrackteile des Flugzeuges und Teile der persönlichen Ausrüstung aus dem Wasser geborgen, wie eine DGzRS-Sprecherin in Bremen berichtete. Alle drei Vermissten stammten aus Hessen.

Taucher stehen bereit

Wie ein Sprecher des Flugplatzes in Michelstadt im Odenwald am Montag erklärte, waren eine Frau und zwei Männer im Alter von Anfang 50 und Anfang 60 Jahren am Freitag nach Usedom geflogen. Dabei seien sie von einer zweiten Maschine begleitet worden - diese sei dann am Sonntag zurückgekehrt. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung war mit Experten am Stettiner Haff. Sie sollten mit Tauchern und Wasserschutzpolizei die Reste des Flugzeuges bergen und begutachten. Mit einem Sonargerät sollte die Absturzstelle näher geortet werden. Sie wurde etwa zwei Kilometer südlich der Insel Usedom vermutet. Danach war der Einsatz von Tauchern geplant, der sich allerdings immer wieder verzögerte.

Über die Herkunft der Vermissten konnten gestern Abend das Polizeirevier Darmstadt und auch die für Michelstadt zuständige Polizeistation in Erbach keine Auskunft erteilen. dpa/akd