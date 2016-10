Spurensuche führt auch in die Region

Kim Kardashian mit ihrem Leibwächter Pascal Duvier, dem zuletzt eine Security-Firma in Eppelheim bei Heidelberg gehörte, 2014 beim Wiener Opernball. © dpa

Andreas Lin

Paris/Schwetzingen. Das amerikanische TV-Sternchen Kim Kardashian wird in einem Pariser Hotel ausgeraubt - und deswegen wird ein britischer Boulevard-Journalist nach Schwetzingen geschickt. Das klingt eigentlich völlig verrückt, ist aber Realität. Schlüssel zu dieser Story ist Pascal Duvier, Leibwächter des Kardashian-Clans, dessen Rolle bei dem Überfall in der französischen Hauptstadt derzeit in der Öffentlichkeit etwas kritisch beäugt wird. Gerüchten zufolge soll eine Spur von ihm in die Kurpfalz führen.

Nach Recherchen dieser Zeitung stammt Duvier in der Tat aus der Region Heidelberg und ist seit mindestens zehn Jahren als Personenschützer für US-Promis unterwegs - zum Beispiel für Sängerin Fergie, DJ David Guetta oder Hip-Hopper Frank Ocean. Und seit einigen Jahren arbeitet er auch für die Kardashians.

Insiderwissen im Spiel?

"Die französische Polizei schließe nicht aus, dass jemand aus Kardashians engerem Umfeld involviert sein könnte", schrieb "Page Six", ein Online-Portal der "New York Post", schon kurz nach der Tat. In der Nacht zum Montag waren um 2.30 Uhr fünf Männer, mit Polizeijacken bekleidet, in das Hotel eingedrungen, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf einen Ermittler berichtete. Zwei von ihnen seien dann in das Zimmer Kardashians gestürmt und schließlich mit Schmuck im Wert von nahezu zehn Millionen Euro geflüchtet. Zuvor hätten sie die 35-Jährige mit Klebeband an Armen und Beinen gefesselt und geknebelt. Kardashian habe die Fesseln jedoch lösen können und um 2.56 Uhr ihren Leibwächter Pascal Duvier angerufen, der ihre Schwestern während dieser Zeit in ein Nachtlokal begleitet habe. Demnach war sie selbst vor der Tat unbewacht gewesen.

"Wir werden Euch finden"

Dass Insiderwissen im Spiel sein könnte, liegt nahe: "Die Behörden vermuten, dass die fünf Räuber Kontakt zu jemandem aus Kims Umfeld und Sicherheitskreisen hatten und dadurch ihren Tagesablauf kannten", heißt es auf "Bild Online". Die Täter hätten gewusst, dass in dieser Nacht keine Personenschützer bei dem TV-Star gewesen seien. Als Informant komme ein Bodyguard aus Paris in Frage, der sich bei einer anderen Reise von Kardashian in die französische Hauptstadt um ihre Sicherheit gekümmert habe. Ihr aktueller Bodyguard stehe jedoch nicht unter Verdacht. Pascal Duvier drohte den Tätern derweil laut "Süddeutsche Zeitung" auf seinem persönlichen Blog: "Wir haben Informationen, und wir werden euch finden."

Doch wer ist dieser Mann, dessen Spur nach Eppelheim, Heidelberg, Schwetzingen und weitere Orte der Region führt? Einen Namen gemacht hat sich der heute 43-Jährige bei Judokämpfen, die ihn bis zu den deutschen Meisterschaften führten. Unter anderem soll er für Vereine in Wiesloch, Heidelberg und Karlsruhe gekämpft haben. Weitere Stationen: Wehrdienst in den Nato-Headquarters, Türsteher eines bekannten Heidelberger Clubs, Besitzer eines Bekleidungsladens und eines Fitnessstudios sowie zuletzt einer Security-Agentur in Eppelheim.

Diese Sicherheitsfirma nennt auf ihrer Homepage als Referenzen unter anderem das Klinikum Mannheim, eine Heidelberger Brauerei, ein Hotel in Schwetzingen und einige Fahrer während der Formel 1 in Hockenheim. Im Juli 2016 meldete Duvier, dessen aktueller Wohnsitz mit Estepona in Südspanien angegeben ist, allerdings Insolvenz beim Heidelberger Amtsgericht an.

Auswirkungen auf seine Tätigkeit als Promi-Bodyguard in den USA hat dies offensichtlich nicht. "Er ist dort gut weitergereicht worden", sagt ein Insider aus der Region respektvoll. Dass Duvier ("Ein umgänglicher Typ") etwas mit dem Raub zu tun haben könnte, glaubt er nicht: "Dazu ist er viel zu sehr Profi." Der britische Boulevardjournalist Alan Hall will einer angeblichen Spur zu den Tätern in der Kurpfalz jedoch weiter nachgehen. Bislang habe er noch nichts gefunden, sagte er am Mittwoch dieser Zeitung. "Aber ich mache weiter."