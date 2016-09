25 Jahre Ötzi – und noch immer Geheimnisse

Umhausen. Als Erika Simon in den Ötztaler Alpen beinahe über eine in Schmelzwasser liegende Leiche stolpert, glaubt sie, einen erfrorenen Skitourengeher entdeckt zu haben. Sie und ihr Mann Helmut benachrichtigen den Wirt einer nahe gelegenen Hütte. Wenige Tage darauf erfährt das Paar aus Nürnberg: Sie haben eine Mumie gefunden. Die Geschichte vom Ötzi geht um die Welt. 25 Jahre später kommen Erika Simon, Wissenschaftler und der Polizist, der den Ötzi damals ausgegraben hat, im Ötzi-Museum im österreichischen Umhausen zusammen.

Unzählige Male hat Erika Simon ihre Geschichte erzählt. In den Wochen vor dem Jahrestag könnte sie fünf Interviews am Tag geben, erzählt sie. Ihr Mann ist vor mehr als zehn Jahren gestorben. Die 75-Jährigen erinnert sich genau an den 19. September 1991 - und an die Aufregung, die der Fund ausgelöst hat. Wissenschaftler sprechen vom "Jahrhundertfund". Eine fast unversehrte, knapp 5300 Jahre alte Mumie - älter als Pharao Tutanchamun.

Beinahe wäre Ötzi als namenloser Bergsteiger begraben worden. Anton Koler war einer der Ersten an der Fundstelle. Der Polizist sollte den Toten gemeinsam mit dem Hüttenwirt bergen. Mit einem Pressluftmeißel versuchen sie, ihn aus dem Eis zu befreien. "Er hat einen üblen Geruch verbreitet und war ledrig", erinnert sich Koler. Bei der Leiche liegt ein Pickel, der ihm spanisch vorkommt, wie er sagt. Daneben "Gerümpel". Den Pickel schätzt Koler damals auf 150 Jahre und nimmt ihn mit zur Polizeiwache. Auch Ernst Schöpf, Bürgermeister von Sölden, erinnert sich gut. Bei der Bergung wird die Leiche an der Hüfte verletzt und ihr steif gefrorener Arm gebrochen - sonst hätte der Tote nicht in den Sarg gepasst, erzählt Schöpf.

Dass die Mumie nicht begraben wurde, sei auch Extrembergsteiger Reinhold Messner zu verdanken, der sich den Gletschermann anschaut. Seine spontane Einschätzung: Der stammt aus dem Mittelalter. Später werden Untersuchungen ergeben, dass Ötzi mehr als 5000 Jahre alt ist. Der Tote wird zunächst nach Innsbruck gebracht. Gut sechs Jahre befindet sich Ötzi dort in einer Klimazelle, die die Gegebenheiten im Eis simuliert. Höchstens 20 Minuten und nur alle vier Wochen nehmen die Forscher die Mumie für Arbeiten aus der Zelle.

Streit um Fundort

Während die Forscher die Mumie zu entschlüsseln beginnen, entbrennt ein Streit: Wem gehört der Ötzi? Österreich oder Südtirol? Der Fundort am Tisenjoch wird neu vermessen. Dann steht fest: Der Ötzi lag 92,56 Meter von der Grenze entfernt auf italienischem Boden. Inzwischen ist Ötzi im Südtiroler Archäologiemuseum ausgestellt.

Wissenschaftler versuchen, alles über ihn herauszufinden: Was hat er gegessen? Woher stammt er? Wie ist er gestorben? Zehn Jahre nach dem Fund steht fest: Ötzi ist ermordet worden, hinterrücks mit einem Pfeil niedergestreckt. Die Mumie wird zum Kriminalfall. Raubmord schließen die Forscher aus, Ötzi hatte noch seinen wertvollen Kupferpickel bei sich. Auf der Flucht war er auch nicht. Denn seinem Mageninhalt nach hatte er kurz vor seinem Tod ausgiebig und fettreich gegessen. Die Wissenschaftler finden noch viel heraus: Laktose-Intoleranz, Zahnprobleme, Anlage zu Herz-Kreislauferkrankungen und zahlreiche Tätowierungen.