90 Tote nach schwerem Zugunglück in Indien

Neu Delhi (dpa) - Nach einem schweren Zugunfall in Nordindien in der Nacht auf Sonntag ist die Zahl der Toten am Sonntagmorgen auf 90 gestiegen.

Das bestätigte Prabhakar Chaudhury, Polizeipräsident der betroffenen Region im Bundesstaat Uttar Pradesh. Die Zahl der Toten könne aber noch weiter steigen. Mindestens 150 Menschen wurden darüber hinaus verletzt.

Kurz nach 3 Uhr Ortszeit entgleiste ein Fernzug in Uttar Pradesh in der Nähe der Ortschaft Pukhrayan. Mindestens 14 Waggons sprangen von den Schienen. Zwei davon wurden bei dem Unfall völlig zerstört.

Fernsehbilder zeigten die zerstörten Waggons und dutzende Menschen, die ihr Gepäck zu Fuß über leer stehende Felder tragen, um die zum Abtransport bereitgestellten Busse zu erreichen. «Wir wachten plötzlich auf, als der Zug mit einem heftigen Ruck und lautem Quietschen zum Stehen kam», sagte ein Augenzeuge dem Fernsehsender NTDT. «Wir schafften es, auszusteigen, und sahen überall auf den Gleisen Teile der Achsen und Räder verteilt.»

Die Unfallursache war bis zum Sonntagmorgen laut Bahnsprecher Vijay Kumar noch unbekannt.