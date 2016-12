An Festtagen wird zu großzügig aufgetischt

Ein traditioneller Gänsebraten liegt morgen bei vielen Deutschen auf dem Teller. Die Weihnachts-Menüs werden in den meisten Haushalten groß aufgefahren. Was nicht gegessen wird, kommt danach in den Abfall.

Berlin/Brüssel. Ob Gänsebraten, Raclette oder doch Würstchen mit Kartoffelsalat - jede Familie hat an Weihnachten ihre eigenen Essens-Traditionen. Was jedoch viele vereint: Häufig reicht der Hunger nicht aus, um alles auf dem reichhaltig gedeckten Tisch aufzuessen. "An den Feiertagen lässt man es sich gut gehen. Da hat man Gäste und kauft eher großzügig ein", sagt Frank Waskow von der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Manch ein Festtagsschmaus landet so im Müll.

81,6 Kilo pro Kopf landen im Müll

Lebensmittelverschwendung wird an den Festtagen besonders deutlich, ist jedoch das ganze Jahr ein Problem. Durchschnittlich wandern pro Verbraucher in Deutschland jährlich 81,6 Kilo Lebensmittel in die Abfalltonne. Wie aus einer vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft geförderten Studie der Universität Stuttgart hervorgeht, werden hierzulande jedes Jahr etwa elf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. In der EU sind es 88 Millionen Tonnen - auf Bauernhöfen, im Einzelhandel, in Restaurants und in Privathaushalten.

Die Europäische Union (EU) will diese Menge bis zum Jahr 2030 halbieren. Zu diesem Zweck hat die EU-Kommission die "Plattform für Lebensmittelverluste und -verschwendung" mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft gegründet. Sie sollen unter anderem daran arbeiten, Lebensmittelspenden zu erleichtern. Außerdem soll das Verständnis des Mindesthaltbarkeitsdatums in der Bevölkerung verbessert werden. Denn: Nach einer Eurobarometer-Umfrage interpretieren viele Verbraucher die Datumsangabe falsch und werfen Lebensmittel weg. Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt an, wie lange bei richtiger Lagerung spezifische Eigenschaften wie Farbe, Konsistenz und Geschmack mindestens erhalten bleiben. Die Angabe bedeutet nicht, dass Lebensmittel nach Ablauf des Datums weggeschmissen werden müssen.

Start-up für Weiterverwendung

Auch in der Gastronomie landen Lebensmittel im Müll, die noch bedenkenlos gegessen werden könnten - in Deutschland etwa eine Million Tonnen pro Jahr. Ein Berliner Start-up will dagegen etwas tun: "Wir haben uns überlegt, dass wir das, was abends sonst im Restaurant entsorgt werden würde, weiter verwenden wollen", sagt Marvin Schawe von MealSaver. Sein Unternehmen hat eine App entwickelt, um übrig gebliebenes Essen aus der Gastronomie unter die Leute zu bringen. Die App zeigt an, welche Restaurants in der Nähe gerade welche Speisen anbieten. Für 1,50 Euro bis 4,50 Euro können App-Besitzer dann zuschlagen. Aktuell beteiligen sich in Berlin rund 160 Restaurants an der Aktion. "Damit haben wir bisher über eine Tonne Lebensmittel vor der Verschwendung bewahrt", sagt Schawe.