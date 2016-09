„Artensterben ist unumkehrbar“

Am Great Barrier Reef in Australien, dem größten Riff der Erde, sterben Korallen ab. Schuld ist die Überdüngung des Wassers.

Berlin. Derzeit dominiert der Kampf gegen die Erderwärmung die Umweltpolitik. Ohne Naturschutz helfe Klimaschutz aber nicht, sagt Christoph Heinrich von der Umweltorganisation WWF. Er warnt, die Menschen verursachten das größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier.

Herr Heinrich, auf Hawaii debattieren zehn Tage lang 8300 Delegierte von Umweltorganisationen und Regierungen aus 184 Ländern über den Schutz von Tieren, Pflanzen und des Meeres. Was sind die großen Erfolge der letzten Zeit?

Christoph Heinrich: Ein Fünftel des Amazonaswaldes in Brasilien steht mittlerweile unter Schutz. Die Fläche ist mit 60 Millionen Hektar fast doppelt so groß wie Deutschland. Insgesamt sind weltweit bereits 15 Prozent der Landfläche der Wildnis vorbehalten.

Christoph Heinrich Christoph Heinrich ist im Jahr 1965 geboren. Er studierte Rechtswissenschaft und Geografie in Gießen und ist heute als Vorstand des WWF für die Naturschutzarbeit der Umweltorganisation zuständig. Kongress der Weltnaturschutzunion Der Kongress der Weltnaturschutzunion IUCN findet alle vier Jahre statt, diesmal auf Hawaii. Das Motto lautet: "Planet am Scheideweg". Die Teilnehmer debattieren wie die Bedürfnisse einer wachsenden Weltbevölkerung erfüllt werden können, ohne die Umwelt zu zerstören. Am Ende sollen konkrete Forderungen an Politik und Wirtschaft stehen. Der Kongress läuft bis Samstag, 10. September. IUCN steht für International Union for Conservation of Natural Resources. Übersetzt bedeutet das: Internationale Union zur Bewahrung der Natur und natürlicher Ressourcen.

Aber?

Heinrich: Berühmte Schutzgebiete sind in miserablem Zustand. Am Great Barrier Reef, dem größten Riff der Erde vor Australien, sterben die Korallen ab, weil das Wasser überdüngt ist und sich durch den Klimawandel erwärmt. Im Virunga-National Park in der Demokratischen Republik Kongo, der bekannt ist für seine Berggorillas, soll Öl gefördert werden. Im tansanischen Selous-Weltnaturerbe sind in den vergangenen Jahren bis zu 80 Prozent der Elefanten durch professionelle Wilderer getötet worden.

Die Umweltpolitik wird durch den Kampf gegen den Klimawandel bestimmt. Welche Bedeutung müsste der Naturschutz haben?

Heinrich: Sterben Tier- und Pflanzenarten aus, dann sind sie für immer verloren. Das unterscheidet das Artensterben von anderen Katastrophen: es ist unumkehrbar und nicht heilbar. Die Menschen verursachen derzeit das größte Artensterben, seit der Einschlag eines Meteoriten zum Verschwinden der Dinosaurier geführt hat. Das ist ein Irrsinn. Wälder und Meere speichern zum Beispiel einen großen Teil des Treibhausgases Kohlendioxid. Kollabieren diese Ökosysteme, dann würde auch eine noch so konsequente Reduzierung des industriellen CO2-Ausstoßes die Erde nicht vor einer dramatischen Erwärmung bewahren.

Die Weltbevölkerung wird von heute bis zum Jahr 2050 laut UN von rund 7,3 Milliarden Menschen bis zum Jahr 2050 auf 9,7 Milliarden Menschen wachsen. Das heißt für den Naturschutz?

Heinrich: Vor allem in Afrika wird die Ackerfläche zunehmen. Es ist dennoch kein Luxus zu fordern, dass große Naturgebiete erhalten bleiben müssen. Das Problem ist lösbar. Erstens zerstören wir derzeit fruchtbare Ackerböden durch intensive Landwirtschaft - dieser Trend muss dringend umgekehrt werden. Zweitens werden zwei Drittel aller Äcker dazu genutzt, um Futter fürs Vieh zu produzieren. Zu viel Fleisch statt Pflanzenkost zu produzieren ist ineffizient, weil sie Nutzpflanzen in der Menge von sieben Kalorien verfüttern müssen, um eine Kalorie an Fleisch zu bekommen. Ich predige keinen völligen Fleischverzicht, aber vom hohen Fleischkonsum müssen die Menschen runter.

Welchen Einfluss haben Naturschützer auf Politik?

Heinrich: Das ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. In Deutschland haben wir die Energiewende vorangebracht, es aber nicht geschafft, den Naturschutz in der Landwirtschaft zu verankern. So verschwinden jetzt selbst Allerweltsarten wie Feldlerchen oder Rebhühner aus der Landschaft. Weltweit ist die Lobby der Industrie und Landnutzer stärker.

Wo ist der Kampf besonders hart?

Heinrich: Der Leiter des Virunga-Nationalparks, der sich gegen Ölbohrungen engagierte, ist vor kurzem angeschossen worden. Er hat zum Glück überlebt.