Bulldozer im Bergdorf

In Larung Gar leben dauerhaft 10 000 praktizierende buddhistische Nonnen und Mönche. Dazu kommen 40 000 Kurzzeitgäste.

Die chinesische Regierung will die buddhistische Schule Larung Gar drastisch verkleinern. Augenzeugen berichten seit Juli von Abrissen.

Sichuan. Es sei eine Qual für sie, die Zerstörung der Häuser mit anzusehen, schreibt Tsering Dolma, eine buddhistische Nonne, in ihrem Abschiedsbrief. Dann erhängt sich die junge Frau. Es ist der dritte Selbstmord innerhalb weniger Wochen, der sich in Larung Gar, dem weltweit größten Lehrinstitut des tibetischen Buddhismus, ereignet.

Larung Gar liegt auf 4000 Meter Höhe auf einer baumlosen Hochebene in der südwestchinesischen Provinz Sichuan, 650 Kilometer von der nächsten Großstadt Chengdu entfernt. Das Gebiet ist Teil der Autonomen Region Tibet. Diese Autonomie besteht jedoch mehr auf dem Papier als in der Realität; tatsächlich haben auch hier die Chinesen das Sagen. So rollen nach Angaben von Nicht-Regierungsorganisationen, die sich auf Augenzeugenberichte vor Ort berufen, seit Mitte Juli Bulldozer durch die Straßen und reißen Holzhütte um Holzhütte ein. Bewaffnete Polizeieinheiten wurden rund um das Gelände stationiert und warnen, diejenigen festzunehmen, die sich widersetzen.

Bislang leben in Larung Gar, 1980 vom charismatischen buddhistischen Lehrer Khenpo Jigme Phutsok gegründet, dauerhaft 10 000 praktizierende Buddhisten, hinzu kommen 40 000 Kurzzeit-Gäste. Die chinesische Regierung will diese Zahlen reduzieren; die Zeitung "Global Times", Sprachrohr der Kommunistischen Partei, zitiert lokale Offizielle mit den Worten, die Stadt sei überfüllt. Außerdem bestehe die Gefahr, dass Feuerwehrleute im Notfall nicht durch die Straßen kommen. Leiter des Lehrinstituts selbst wollten deshalb, dass alle nicht registrierten Nonnen und Mönche die Siedlung verlassen, heißt es in dem Artikel mit dem Titel "Buddhistische Schule wird renoviert".

Im Juni legte die Zentralregierung einen Plan vor, der mit der Installation von Überwachungskameras beginnt und der drastischen Verkleinerung auf 5000 Bewohner Mitte nächsten Jahres endet.

Kritik von Menschenrechtlern

Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Abrissaktion scharf. Die Tibet Initiative Deutschland spricht von einer Katastrophe für den Buddhismus. "Der Abbruch der Häuser hat nichts mit Übervölkerung zu tun. Es ist nur eine andere Taktik der chinesischen Regierung, den tibetischen Buddhismus zu zerstören", sagt Eleanor Byrne-Rosengren von Free Tibet. Wenn Larung Gar den Behörden zu überfüllt ist, gibt es laut Sophie Richardson von Human Rights Watch nur eine Lösung: "Lasst Tibeter und andere Buddhisten mehr Klöster bauen."

Die Politik Pekings zielt seit Jahren in die gegenteilige Richtung: Die Ausübung der tibetischen Religion wird streng überwacht, die Zahl der Klöster, Mönche und Nonnen begrenzt. Eine gezielte Einwanderungspolitik hat zudem dazu geführt, dass es inzwischen Millionen Chinesen in Tibet gibt. Nach Angaben des Dalai Lama, des im Exil lebenden geistlichen und weltlichen Führers Tibets, sind die sechs Millionen Tibeter in der Minderheit. Vor allem bei der jüngeren Generation drohen die alten Traditionen sowie die Sprache verloren zu gehen. Seit dem Einmarsch der chinesischen Volksarmee 1950 gehört Tibet offiziell zu China. Viele Menschen sind seitdem geflohen, andere wurden verfolgt und ermordet.

Zuletzt hat das kommunistische Regime die Religionsfreiheit im Land wieder stark eingeschränkt. Muslimen wurde das Tragen von Bärten verboten, Kreuze wurden von Kirchdächern gerissen und immer mehr tibetische Klöster unter staatliche Kontrolle gestellt. Dieses Schicksal droht nun Larung Gar, dessen Lehrinstitut künftig mehrheitlich von Vertretern Pekings verwaltet werden soll.