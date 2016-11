Büro und Wohnung in Mannheim durchsucht

Wiesbaden/Mannheim. Rund 1500 Beamte durchsuchten circa 50 Wohnungen, Büros und Gewerberäume von mutmaßlichen Mitgliedern oder Unterstützern. Auch in Mannheim überprüften Einsatzkräfte "zwei Objekte", wie ein Sprecher des Hessischen Landeskriminalamtes (LKA) in Wiesbaden auf Anfrage erklärte. Das LKA koordinierte die Durchsuchungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft in Darmstadt. Genauere Informationen zu den Ermittlungen in Mannheim machten die Behörden allerdings nicht.

Bei den durchsuchten Gebäuden handelt es sich nach Informationen des "Morgenweb" um das Büro eines Transportunternehmens im Stadtteil Neckarstadt und die Wohnung von dessen Inhaber im Stadtteil Käfertal. Die Behörden werfen ihm vor, die "Osmanen" zu unterstützen und mit dem türkischen Geheimdienst zusammenzuarbeiten. Die Polizisten kamen gegen 6.30 Uhr, nahmen Telefone und SIM-Karten mit und vernahmen den Mann. Festgenommen wurde er allerdings nicht.

In Baden-Württemberg haben die "Osmanen" Experten zufolge mehr als 200 Mitglieder, in Hessen rund 80. In Mannheim ist die Gruppe nach Einschätzung von Szenekennern nicht besonders stark vertreten, von "zehn bis 15 Leuten" spricht einer. "Aber das ist kein Tennisverein", fügt er hinzu. Ein anderer charakterisiert die "Osmanen" als "gewaltbereit und nationalistisch".

Ihr Logo zeigt eine mit einem roten Tuch vermummte Person, die einen grauen Helm trägt. Einige Männer mit solchen Kutten waren im vergangenen Herbst bei einer großen Kundgebung auf dem Mannheimer Marktplatz gegen den Terror in der Türkei dabei. Einer aus der türkischen Gemeinschaft berichtet zudem, dass kürzlich ein "Osmanen"-Mitglied nach einer Schlägerei in der Nähe von Stuttgart in einem Mannheimer Krankenhaus behandelt wurde. "Mitglieder der Gruppe hielten auf dem Parkplatz Wache."

Dem LKA zufolge fallen die "Osmanen" bundesweit häufig durch Machtdemonstrationen auf und provozieren damit andere Gruppen. Bei Kontrollen würden immer wieder Schusswaffen, Schlagwerkzeuge und Messer gefunden.

Der Schwerpunkt der Aktion gestern lag in Hessen. Dort, in Dietzenbach im Kreis Offenbach, haben die "Osmanen" ihr sogenanntes World Chapter, also ihr Hauptquartier. Allein in diesem Ort durchsuchten die Ermittler mehrere Gebäude. Insgesamt sieben Männer wurden im Saarland und in Hessen festgenommen, zwei von ihnen wird versuchter Mord vorgeworfen. Darüber hinaus wurden Speichermedien und Schusswaffen sichergestellt, so die erste Bilanz.

Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) nannte die Aktion einen "sorgfältig geplanten Schlag gegen die organisierte Kriminalität in der Bundesrepublik". Von den Durchsuchungen solle eine klare Botschaft ausgehen: "Egal in welcher Kutte Kriminelle glauben, sich in unserem Land betätigen zu können, wir werden gemeinsam mit aller Härte des Rechtsstaats gegen sie vorgehen."

Durchsucht wurden Gebäude in Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hamburg. Die "Osmanen" sollen bundesweit zwischen 500 und 1000 Mitglieder haben. (mit dpa)