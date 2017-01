Der nächste Winter wird verspielt flauschig

Alle Bilder anzeigen Breite Gürtel über Wolljacken gehören zur Winterkollektion 2017/18, die Dorothee Schumacher in Berlin präsentierte. © dpa Mit der Mannheimer Designerin Dorothee Schumacher, deren Mode weltweit Absatz findet, startete die Berliner Fashion Week. Foto: Britta Pedersen © DPA Es darf auch ruhig ein bisschen länger sein: Dorothee Schumacher zeigt ihre Kreationen bei der Mercedes-Benz Fashion Week im Rahmen der Berliner Modewoche. Foto: Britta Pedersen © DPA Keine Show ohne Smartphones. Foto: Britta Pedersen © DPA Die Schauspielerinnen Julia Malek (l-r), Nora von Waldstätten und Jasmin Tabatabei sind beim Start der Fashion Week dabei. Foto: Britta Pedersen © DPA Im Interview mit der "Vogue" beschrieb Dorothee Schumacher ihre Kreationen als "wandlungsfähig, aufregend unaufgeregt, feminin und trotzdem straight". Foto: Britta Pedersen © DPA

Berlin/Mannheim. Ein Bild, das Bände spricht: Mit einem sympathischen, erleichterten Lächeln strahlt Dorothee Schumacher nach der Präsentation ihrer Kreationen in die Kameras. Die Mannheimer Modeschöpferin hatte gestern die Ehre, die Berliner Fashion Week zu eröffnen, bei der bis Freitag rund 40 Modenschauen gezeigt werden. Das Lächeln Schumachers offenbart nicht nur, wie viel Emotionen sich nach der Präsentation entladen haben, es zeigt auch: die Gäste im Publikum - Freunde, Kunden und Prominente - waren von den neuen Ideen der Mannheimerin begeistert.

Die Mode, die Schumacher für den kommenden Winter präsentiert, ist elegant, verspielt und flauschig. Viel Schwarz und Weiß ist zu sehen, auch warmes Gelb. Hingucker sind riesige Schleifen an Jacken und Kleidern. Außerdem: Zopfmuster, gewalkte Wolle, breite Gürtel.

Prominenz im Publikum

Dorothee Schumacher Dorothee Schumacher wurde 1966 in Düsseldorf geboren. Sie absolvierte eine Lehre im Düsseldorfer Peek & Cloppenburg-Haus. 1989 gründete sie mit ihrem damaligen Mann Jörg Singhoff die Schumacher GmbH. Heutiger Firmensitz ist eine ehemalige Kartonagenfabrik in der Mannheimer Industriestraße. Die vierfache Mutter und Unternehmerin lebt in Bensheim. Fans ihrer Mode sind unter anderem die Schauspielerinnen Sophie von Kessel und Elle Macpherson.

In der ersten Reihe sitzen die Schauspielerinnen Jasmin Tabatabai, Nora von Waldstätten und Christiane Paul. Bibiana Beglau kommt gerade von Dreharbeiten aus dem norddeutschen Anklam, abends tritt sie in München im "Faust" auf. Dazwischen passt noch die Fashion Week. "Berlin ist schon ganz gut unterwegs", findet sie. Die Mode von Dorothee Schumacher lobt sie als seriös und lustig zugleich.

Erstmals finden in diesem Jahr die Schauen der Fashion Week im historischen Kaufhaus Jandorf statt - den angestammten Standort am Brandenburger Tor haben die Veranstalter aufgegeben. Zu DDR-Zeiten war das Gebäude das "Haus der Mode", heute ist es eine hippe Kulisse. In einem öffentlichen Shop kann man die Mode gleich kaufen.

Auch zwölf Stücke der Mannheimer Designerin können sich Fans schon jetzt sichern. "See-now-buy-now" heißt das Konzept, das immer mehr Modeschöpfer übernehmen. Sie bringen ihre Stücke direkt nach der Show in den Verkauf, nicht erst zum eigentlichen Saisonstart. So können Kunden bereits jetzt Schumacher-Kreationen der kommenden Herbst/Winter-Kollektion tragen.

Nach der Schumacher-Präsentation stehen Schauen von Designern wie Lena Hoschek, Esther Perbandt und Hien Le an. Das Label Malaikaraiss lädt abends auf die Schloss-Baustelle ein. Stammgäste wie Michael Michalsky und Guido Maria Kretschmer fehlen diesmal jedoch. Trotzdem gibt es bis Freitag noch einiges zu entdecken, etwa beim Berliner Modesalon im Kronprinzenpalais Unter den Linden.

Was der kommende Winter modisch bringt, beobachtet Gudrun Allstädt, Ressortleiterin Mode beim Fachmagazin "TextilWirtschaft": "Es wird sehr viel mehr Farbe und Muster geben." Auch Prints wie Comics oder Sprechblasen wird man in den Läden sehen. Die Farbpalette erinnert an Edelsteine, tiefe Rot-, Blau- und Grüntöne kommen, dazu als Akzente Senfgelb und Cognac.

Bundfalten kommen wieder

Bei den Jüngeren wird sich die hochgeschnittene "Mom-Jeans" durchsetzen. Zudem steht ein Revival des 90er-Jahre-Looks bevor, mit einer Pfeffer-Salz-Optik und Hosen, die aussehen wie vor 20 Jahren. Bei den Männern verschwindet die Röhrenhose weiter. Stattdessen gibt es Bundfalten oder Karottenschnitt. Insgesamt gilt: Das Geschehen bewegt sich zwischen extravaganten Gucci-Look und Streetwear. Riesengroße Daunenjacken wird man öfter sehen - vielleicht in Kombination mit Steghosen. Der Parka bleibt, Jersey-Hosen sind im Kommen.

Dorothee Schumacher und ihr Team bleiben noch bis Freitag in Berlin, bis die Fashion Week endet. Dann kehrt sie wieder in die Mannheimer Industriestraße zurück - um an der nächsten Kollektion zu arbeiten. Mit all den Emotionen und einem Lächeln. (mit dpa)