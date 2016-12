Deutscher bringt Chinesen zum Lachen

Der deutsche Thomas Derksen verkörpert in einem seiner Sketche eine typische Schwiegermutter in Schanghai.

Schanghai. Wenn man als Ausländer eine chinesische Frau heiratet, muss man sich auf einiges gefasst machen: Auf die neugierige Schwiegermutter, die endlich Enkel mit großen Augen haben möchte. Oder auf den rauchenden Schwiegervater, dem der Angetraute erstmal das Gehalt und die Besitztümer aufzählen muss. Alles Stereotype, in die Thomas Derksen aus Marienheide in Nordrhein-Westfalen für seine Videos schlüpft - und damit in China wahnsinnigen Erfolg hat.

Über 1,4 Millionen Follower hat der 28-Jährige mittlerweile auf verschiedenen Kanälen in sozialen Netzwerken. Auf den Videoplattformen wie QQ, Meipai oder Weibo wurden die kurzen Filme von "Afu Thomas", so sein Spitzname, über 100 Millionen Mal geklickt. Der chinesische Humor sei natürlich ganz anders als der europäische, erklärt der 28-Jährige. "Er ist lauter und übertriebener." Um Chinesen zum Lachen zu bringen, müsse man viel Gestik einbauen und laut sprechen. Eher stilles Kabarett habe es in der Volksrepublik schwer.

Derksen lebt mit seiner Frau in Schanghai. Mit seinen blonden Haaren und den blauen Augen gibt er für Chinesen eigentlich einen typischen "laowai", einen Ausländer, ab. Wäre da nicht sein perfektes Mandarin, sogar mit Schanghai-Akzent. Bereits während seines Studiums in der asiatischen Metropole war er häufiger Gast in einer chinesischen Talkshow, um über das Alltagsleben in Deutschland zu berichten. Als die Sendung aber abgesetzt wurde, begann er zusammen mit seiner Frau selbst Videos zu produzieren. "Mein erstes Video war über deutsches Gemüse, Fenchel und Blaukraut und so." Das nächste Video über die chinesischen Stereotype sei dann gleich viral gegangen. "Natürlich spielt mit rein, dass ich in einem fremden Land lebe", erklärt Derksen. In Deutschland gebe es schließlich auch Comedians, die aus ihrem Migrationshintergrund schöpfen. "Das bietet viel Stoff." Dabei gebe es auch Tabuthemen. "Dass man politische Witze macht, wäre hier nicht möglich."

Obwohl er in seinen Sketchen die chinesische Klischeekiste aufmacht, habe ihm das noch niemand wirklich übel genommen, sagt der 28-Jährige. "Hasskommentare unter den Videos wie in Deutschland oder den USA gibt es gar nicht. Das finde ich wirklich bemerkenswert." Nur eine Frau habe sich mal über seine Darstellung der typischen Schanghaierin beschwert.

Manche Themen stehen dennoch auf der Giftliste des chinesischen Humors. "Es gibt Karikaturen von Präsident Xi Jinping, aber nicht kritische", erklärt der Schweizer Sinologe Harro von Senger. "TV-Sendungen, in denen man sich über ihn lustig macht, kennt man nicht." Und so etwas wie das Erdogan-Gedicht von Jan Böhmermann wäre in China nicht ausgestrahlt worden. Auch der Islam sei dort kein Thema für Karikaturen, erklärt von Senger. Zu anderen Religionen gebe es aber durchaus Witze.

Der Deutsche gilt in der Volksrepublik nicht unbedingt als Spaßbombe. "Bei chinesischen Beurteilungen von Deutschen habe ich oft Charakterisierungen wie ,gründlich, sorgfältig, zuverlässig' gehört, aber noch nie, sie seien lustig", sagt von Senger, der bis 2009 an der Universität in Freiburg gelehrt hat. Allerdings seien Werke von Wilhelm Busch auch ins Chinesische übersetzt worden. Die Situationskomik sei ebenfalls nicht sehr unterschiedlich.

Wortspiele sind ohne Hintergrundwissen nicht zu verstehen. Gerade in der Tonsprache Mandarin. "Ein Chinese mit Liebeskummer wollte im Internet schreiben "nan shou xiang ku". Das heißt: "schwer erträglich, ich möchte weinen"", sagt der Sinologe. Wegen seines Dialekts oder aus Unachtsamkeit sei daraus aber eine andere Zeichenabfolge geworden, die übersetzt "blauer, dünner, duftender Pilz" bedeutet. "Das sorgte im Internet für Heiterkeit." Der Verschreiber sei mittlerweile sogar als Marke eingetragen.

Interkulturelle Gratwanderung

Politische Scherze über Angela Merkel oder Wortspiele - was Menschen lustig finden, wird von vielen Einflüssen geprägt. "Witz entsteht oft in der Grauzone zwischen Ernst und Peinlichkeit", erklärt Humorforscherin Barbara Wild. Das, worüber man lacht, werde von gesellschaftlichen Normen und Tabus geprägt. Auch die eigene Familie spiele dabei eine Rolle. "Und man kann sicher auch lernen, fremde Regeln, worüber gelacht werden darf und soll, besser zu verstehen", sagt sie. Der interkulturelle Humor sei dabei aber allerdings immer eine Gratwanderung. Ob und wem man einen Blondinen- oder Ostfriesenwitz erzähle, sei auch in Deutschland eine Frage des Feingefühls.