Die kleinen Kaiser werden groß

Vielen chinesischen Einzelkindern wird jeder Wunsch von den Eltern oder Großeltern erfüllt. Unser Bild zeigt ein Kind in einer Einkaufsstraße in Peking.

Peking. Als nächstes soll eine Freundin für den 20-jährigen Mengmeng her. Seine Mutter hat dafür bereits eine klare Strategie: "Wir kaufen ihm ein Auto, einen BMW oder so, das kommt bei den Mädchen gut an." Im zweiten Schritt wird der Junge dann ein eigenes Apartment bekommen, um als Heiratskandidat bessere Chancen zu haben. Mengmeng selbst, 20 Jahre und Student einer Privat-Uni in Peking, sitzt derweil bei offener Tür in seinem Zimmer, spielt Computer - und widerspricht seiner Mutter nicht, während sie sein Leben organisiert.

In China drängt sich eine Frage immer mehr in den Vordergrund: Wie lebenstauglich sind die vielen jungen Leute, die als Einzelkinder aufgewachsen sind? "Die viele Aufmerksamkeit durch zwei Eltern und vier Großeltern bringt in vielen Fällen eigensüchtige Kinder hervor", warnt Wang Lilin, Expertin für Kinderpsychologie am Jingshi-Hospital in Peking. Ihre Einstellung zum Leben unterscheidet sich grundlegend von der früherer Generationen von Chinesen, die oft in Familien mit sieben oder mehr Geschwistern großgeworden sind. Einzelkinder ordnen sich tendenziell anders in der Welt ein als Sprösslinge großer Familien: Statt sich als keiner Teil eines größeren Ganzen zu begreifen, nehmen sie ihre eigenen Wünsche für wichtiger. Im Volksmund heißen sie die "kleinen Kaiser", weil ihre Eltern in vielen Familien auf jeden ihrer Befehle hören. "Chinesische Eltern versuchen, ihrem Nachwuchs alle Probleme aus dem Weg zu räumen", klagt Wang - und das Ergebnis dieser Erziehungsversuche stehe dann oft ratsuchend in ihrer psychologischen Praxis.

China war bis Ende der 70er-Jahre arm und von politischen Turbulenzen zerrissen. Mit steigendem Wohlstand fingen sie dann aber an, ihre Kinder zu verwöhnen. Mengmeng hat nie in seinem Leben den Abwasch gemacht - zu seiner Familie kommt täglich eine Haushälterin, die auch sein Zimmer aufräumt und seine Kleidung zusammenlegt. Vor zwei Jahren hat er die wichtigste Prüfung im Leben eines Chinesen versiebt: die zentrale Eintrittsprüfung für die Universität. Sie ist noch wesentlich wichtiger als die Abiturprüfungen in Deutschland. Die Eltern räumten ihm jedoch auch dieses Problem aus dem Weg. Sie griffen tief in den Geldbeutel und brachten ihn auf einer internationalen Universität unter, die nicht nach den Ergebnissen der Zentralprüfung fragte.

Jugend ohne Geschwister Nach dreieinhalb Jahrzehnten der Ein-Kind-Politik haben neun von zehn Jugendlichen in den Städten keine Geschwister mehr. Die Regierung hat die Ein-Kind-Politik zwar im vergangenen Jahr gelockert, doch in China sind bereits 280 Millionen Menschen ohne Schwester oder Bruder aufgewachsen. Die Folgen dieser Entwicklung beschäftigt nun zunehmend die Wissenschaft. fmk

Engere Bindung an Eltern

Doch wie in jeder Gesellschaft betrifft ein negativer Trend nicht alle Mitglieder einer Generation. Tatsächlich tut sich die psychologische Forschung schwer, das Problem zu quantifizieren und von ähnlichen Phänomenen in anderen Ländern abzugrenzen. Schließlich klingen Klagen über Handy-süchtige, unselbstständige Jugendliche auch in deutschen Ohren vertraut. Erste Studien, die chinesische Soziologen an Testpersonen durchgeführt haben, die vor und nach der Einführung der Ein-Kind-Politik aufgewachsen sind, wirkten zunächst eindeutig: Sie seien weniger kompromissbereit, hätten Schwierigkeiten, anderen Menschen zu vertrauen und scheuten Risiken. Doch jüngere Forschungsergebnisse widersprechen diesem Befund.

Ein führender Wissenschaftler auf diesem Gebiet, Zhao Xudong von der Tongji-Universität in Shanghai, spricht die "Generation Y" frei: Ja, sie habe eine engere Bindung an ihre Eltern, doch in der modernen Gesellschaft funktionieren diese jungen Leute statistisch gesehen unterm Strich tadellos. "Ihre schulischen Leistungen in Hinblick auf Ausdrucksfähigkeit und Mathematikfähigkeiten sind sogar besser", schreibt Zhao - vermutlich wegen der intensiven Förderung, die sie als Kleinkinder erhalten. Wenn sie selbst Eltern werden, dann zeigten sich die Einzelkinder im Schnitt genauso glücklich wie ihre Altersgenossen, die mit Geschwistern aufgewachsen sind. Sie integrieren jedoch ihre Eltern, also die Großelterngeneration, stärker in ihr Familienleben.

Die kommunistischen Gesellschaftsexperimente haben eine tiefgreifende Auswirkung auf die Gesellschaft. Diktator Mao schwebte eine sozialistische Gemeinschaft vor, in der alle Loyalität dem Staat gehört. Stattdessen ist das Gegenteil eingetreten. Heute ist die Bindung der Kinder an die Eltern enger denn je. Die Vorstellungen des Diktators Mao von der Auflösung der Familie sind damit definitiv Vergangenheit.