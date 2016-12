Die Liga der Spitzenköche

Mannheim/Berlin. Mit 16 Sterne-Restaurants bleibt die Region für Feinschmecker weiterhin ein gutes Pflaster. Zwei neue Michelin-Sterne gewinnt sie hinzu - auch wenn sie insgesamt fünf verloren hat. Vor allem in Mannheim ist die Freude groß: Das "Opus V" holt mit Tristan Brandt als Küchenchef seinen zweiten Michelin-Stern (wir berichteten). Damit ist der 31-Jährige der jüngste Zwei-Sterne-Koch Deutschlands. Seit kurzem darf er sich außerdem mit 18-Gault-Millau-Punkten schmücken. Manfred Schwarz und sein "Lammershof" in Birkenau wurden erstmals mit der Auszeichnung bedacht.

Schwarz verlässt "Lammershof"

"Die Entwicklung der deutschen Spitzengastronomie bleibt dank zahlreicher junger, innovationsfreudiger Köche auf sehr hohem Niveau. Vielfach haben sie ihr Know-how in internationalen Top-Häusern erworben und stellen ihr Können jetzt als Küchenchefs in eigenen Restaurants unter Beweis", so Michael Ellis, internationaler Direktor des Guide Michelin bei der Präsentation in Berlin. Der Erfolg Brandts ist dafür wohl das beste Beispiel. "Wir haben ein Jahr darauf hingearbeitet", erzählt der Spitzenkoch. Mit dem weiteren Stern werde die tägliche Arbeit honoriert. Das "Opus V" ist damit eine von drei neuen Zwei-Sterne-Adressen in Deutschland. "Ich habe das noch gar nicht richtig realisiert."

Manfred Schwarz wirkt da schon etwas gelassener. "Es ist großartig, dass wir nach nicht mal einem Jahr und trotz Restaurierung des Gasthofes einen Stern erkochen konnten", sagt der 60-Jährige. Trotz des fulminanten Starts gibt der Koch den "Lammershof" Mitte Januar aber an die Besitzer zurück. Man habe sich nicht auf eine langfristige Pachtlösung einigen können, heißt es in einer Mitteilung. Schwarz' Kochkunst bleibt Feinschmeckern trotzdem erhalten. "Mitte März starte ich mit einem Restaurant in eigener Immobilie in Kirchheim in der Pfalz."

Nicht bei allen Sterneköchen ist es so rund gelaufen wie bei Brandt und Schwarz. Das "oben" in Leimen mit Robert Rädel an der Spitze konnte die begehrte Auszeichnung nicht halten, genauso wie Ralf Kronmüller und das "Stadtpalais" in Wertheim. Jean-Philipp Schneider hat das familieneigene "Jagdhotel Rose" in Miltenberg verlassen - damit fällt der Stern auch hier weg. Ohne einen solchen kochen nun auch Tobias Pfeiffer und Sören Hoch im "handicap." in Künzelsau. Küchenchef Serkan Güzelcoban hatte die Einrichtung, in der Menschen mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten, verlassen. "Vielleicht wollte die Michelin-Jury erst mal abwarten, wie das neue Konzept anläuft", erklärt sich "handicap."-Direktor Christian Helferich die gestrichene Auszeichnung. In den nächsten Jahren wolle man erneut darum kämpfen.

Genau das möchte Peter Steverding im "Isenhof" in Bellheim-Knittelsheim nicht mehr. "Ich habe meinen Stern nicht verloren", stellt er klar, "sondern mein Konzept geändert und das der Jury mitgeteilt." In den letzten Jahren seiner gastronomischen Tätigkeit wolle der 57-Jährige frei für sich kochen, ohne den Druck, einen Stern zu holen.

Fast 300 Betriebe ausgezeichnet

Der Guide Michelin 2017 verbucht bei der Anzahl der Spitzenrestaurants einen neuen Höchststand: 292 Betriebe kochen nun mit einem oder mehreren Sternen. Das sind knapp ein Fünftel mehr als noch vor fünf Jahren. Mit zehn Adressen bleibt die Zahl der Drei-Sterne-Küchen diesmal konstant. Damit verteidigt Deutschland seinen Platz mit den meisten Drei-Sterne-Adressen nach Frankreich. Lediglich knapp 100 Küchen tragen weltweit dieses Prädikat. Neben dem "Opus V" steigen das "Rutz" in Berlin sowie "Geisels Werneckhof" in München in die Liga der Zwei-Sterne-Restaurants auf. 39 davon gibt es nun in Deutschland. Neben dem "Lammershof" erhalten 27 weitere Häuser zum ersten Mal einen Stern. Somit können Genießer bundesweit in 243 Ein-Sterne-Restaurants einkehren und Produkte von ausgesuchter Qualität verspeisen. Die Bundeshauptstadt gilt mit sieben Zwei-Sterne- und zwölf Ein-Sterne-Häusern übrigens als kulinarischer Hotspot in Europa.

Der Guide Michelin erscheint in 28 Ländern. In Deutschland wurde er zum 51. Mal aufgelegt. Seither bewerten Inspektoren - so heißen die Tester offiziell - Restaurants für die renommierte Reihe. Sollte eine Küche ihr Konzept ändern, wird sie für die nächste Ausgabe erneut überprüft und neu bewertet. In der nun veröffentlichten, knapp 1200 Seiten starken deutschen Ausgabe empfiehlt die Jury erstmals auch besondere Restaurants, die keinen Stern ergattert haben.