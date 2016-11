Eine Joggingtour endet tödlich

Ein Polizeiwagen steht gestern an einem Waldstück in der Nähe von Freiburg. Dort wurde eine weibliche Leiche gefunden.

Endingen. Am Tag fünf werden die Polizisten fündig. In einem kleinen Waldstück in den Weinbergen des bekannten Kaiserstuhls finden sie eine weibliche Leiche. Es handelt sich, sagen die Ermittler, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um eine seit Sonntagnachmittag vermisste Frau aus dem Ort Endingen bei Freiburg. Die 27-Jährige war zum Joggen aufgebrochen - und nicht mehr zurückgekehrt. Seither wurde sie vermisst.

Die Polizei steht nach dem Fund am Donnerstag erst am Anfang ihrer Ermittlungen. Weil sie schon früh von einem Verbrechen ausging, hatte sie nach der Vermisstenmeldung eine große Suchaktion gestartet. Bis zu 70 Beamte sowie zahlreiche freiwillige Helfer hatten alles abgesucht. Drohnen und Hubschrauber wurden eingesetzt, Suchhunde waren beteiligt, Spezialtaucher suchten in zwei Seen nach der Frau. Als die Taucher am Donnerstag mitten in der Suche sind, melden sich über Funk Polizisten, die im Wald suchten. Sie sind fündig geworden.

Einzelheiten zum Leichenfund und eine Antwort auf die Frage, ob es sich um ein Verbrechen handelt, geben die Ermittler erst einmal nicht preis. Dafür sei es noch zu früh, sagt ein Sprecher. Die Polizei müsse erst die rechtsmedizinische Untersuchung der Leiche abwarten und den Fundort der Toten näher untersuchen.

Der Ort ist weiträumig abgesperrt. Es handelt sich um großflächiges, unübersichtliches Gelände. An sonnigen Tagen und Wochenenden sind in den Weinbergen Jogger und Wanderer unterwegs. Welche Route die 27-Jährige nahm, ist noch immer unklar. Ihr Handy hatten die Polizisten nach eigener Aussage nicht orten können.

Der Fall löst in dem 9000 Einwohner zählenden Ort am Kaiserstuhl große Betroffenheit aus. Zudem setzt er die Freiburger Polizei zusätzlich unter Druck. Im rund 30 Kilometer von Endingen entfernten Freiburg war Mitte Oktober eine 19 Jahre alte Studentin vergewaltigt und getötet worden. Vom Täter fehlt bis heute jede Spur. Zudem hatte es zuletzt eine Häufung anderer schwerer Straftaten in der badischen Universitätsstadt gegeben. So war ein Mann, der öffentlich uriniert hatte, von drei Männern geschlagen worden - und wenig später gestorben. Auch in diesem Fall hat die Polizei bislang keine Spur von einem möglichen Täter. dpa