Vermischtes

London (dpa) - Prinz William hatte Schwierigkeiten bei der Berufswahl. Das gestand der Zweite in der britischen Thronfolge am Donnerstag bei einem Besuch in einem Jugendhaus in Truro, im Westen Cornwalls. «Für eine fürchterlich lange Zeit» habe er nicht gewusst, was er mit seinem Leben anfangen… [mehr]