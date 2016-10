Endstation Schrottplatz?

Lathen. Ist das ein Omen? Gestern Vormittag strolcht eine schwarze Katze über die Straße vor dem früheren Besucherzentrum der Transrapid-Versuchsanlage Emsland in Lathen und starrt ein im Freien stehendes früheres Modell des Hochgeschwindigkeitszuges an. Der Lack des Hightech-Oldies ist im wahrsten Sinn des Wortes ab: Die Fenster sind blind, und die schmutzig gewordene Farbe blättert ab.

Ein paar Meter weiter steht der Nach-Nachfolger dieses historischen Zuges in einer Halle. Noch strahlt dessen Farbe in kräftigem Rot. Aber in einigen Wochen entscheidet sich auch sein Schicksal: Kommt er ins Museum - oder landet der letzte Hoffnungsträger der Transrapid-Technik in Deutschland auf dem Schrott?

"100 Euro pro Tonne wäre viel"

Fahrerlos und ohne Räder Ein Magnetschwebezug wie der Transrapid hat weder Räder noch Achsen noch Oberleitungen. Er schwebt dank Magnetfeldern, die ihn in der Spur führen, antreiben und bremsen. Der Zug wird fahrerlos betrieben. Die Versuchsstrecke im Emsland wurde in den frühen 1980er Jahren gebaut. Im September 2006 kam es zu einem schweren Unfall, der 22 Menschenleben forderte. Alle Anläufe, den Transrapid in Deutschland zu etablieren, scheiterten an den hohen Kosten. In China fährt seit 2003 ein Transrapid.

Der Bund als Eigentümer des Transrapid 09 will das Fahrzeug verkaufen. Bis zum 25. Oktober können Interessenten Kaufangebote bei der VEBEG, dem Verwertungsunternehmen des Bundes, abgeben. Zu besichtigen war der bis zu 500 Kilometer in der Stunde schnelle Superzug gestern und heute. Aber das Interesse sei sehr überschaubar, sagt Volkmar Kunert, Prokurist bei der VEBEG. "Ich schätze, dass fünf bis sechs Interessenten sich das Fahrzeug anschauen werden", sagt er. Ob auch alle anschließend ein Gebot abgeben, sei unklar.

Die Interessenten seien kleinere Museen. Auch ein Unternehmer habe sich gemeldet. Und er rechne auch damit, dass ein Verschrotter sich das Fahrzeug anschauen werde, so Kunert. Mit einem hohen Erlös rechnet der Bund nicht. "Wenn man 100 Euro pro Tonne Schrott bekäme, wäre das viel." Das wären bei einem Leergewicht von knapp 170 Tonnen ein Gegenwert von gerade einmal 170 000 Euro - wenn überhaupt.

Der Magnetzug, um den es geht, war der Prototyp für den Transrapid, der einst den Münchner Hauptbahnhof mit dem Flughafen der bayerischen Landeshauptstadt verbinden sollte. Aber wie jedes Transrapid-Vorhaben in Deutschland scheiterte auch dieses Projekt 2008 an den hohen Kosten.

Der Zug fuhr dennoch bis Ende 2011 auf der Lathener Teststrecke, damit das Zulassungsverfahren des Eisenbahn-Bundesamtes zu Ende gebracht werden konnte, sagt Ralf Effenberger. Er leitet die Nachfolgefirma der einstigen Transrapid-Testanlage. Heute wird dort zur Elektromobilität geforscht. Denn eine technische Besonderheit des Magnetzuges ist auch für die Elektromobilität interessant: Der TR09 konnte berührungslos per Induktion Strom übertragen. Dieses Prinzip kann auch bei E-Autos und E-Lastwagen angewandt werden. Das Hantieren mit Ladekabeln würde dann entfallen. Mit einem Team von 20 Leuten arbeitet Effenberger heute an dem Projekt. Zu Transrapid-Zeiten waren auf der Teststrecke rund 60 Leute beschäftigt.

Große Museen winken ab

Interesse an dem Zug hat auf jeden Fall die Gemeinde Lathen. In der Kommune gebe es den Wunsch nach einem Transrapid-Museum, sagte Bürgermeister Karl-Heinz Weber (CDU): "Wir haben in den 30 Jahren, in denen der Transrapid hier in Lathen erprobt wurde, eine Vielzahl von Exponaten und Komponenten eingesammelt", sagt der Kommunalpolitiker. Das Fahrzeug gehöre in eine solche Sammlung. "Das soll nicht ausgeschlachtet werden." Allerdings: Wie ein solches Museum finanziert werden solle, stehe noch nicht fest. Nicht nur das Fahrzeug müsse gekauft werden; auch der laufende Betrieb müsse finanziert werden.

Die großen Museen hätten auf das Angebot, den letzten Transrapid Deutschlands zu bekommen, sehr zurückhaltend reagiert, sagt VEBEG-Prokurist Kunert. Und bei den kleinen Museen komme es eben auf ein überzeugendes Nutzungs- und Finanzierungskonzept an. Auch der Erhalt geht ins Geld. Das letzte Wort, wer den Zug bekommt, habe Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), sagt Kunert.