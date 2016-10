Erforscher des Zell-Recyclings

sTockholm. Es ist eine Art immerwährender Frühjahrsputz: Abfall wird beseitigt, selbst größerer Sperrmüll kommt weg. Anders als beim Putzen kosten die in Körperzellen ablaufenden Autophagie-Prozesse aber nicht nur Energie, sondern helfen auch beim Sparen. Das in seine Grundbausteine zersetzte Material wird zum Aufbau neuer Zellkomponenten genutzt. Für die Entdeckung wichtiger Facetten dieses Recycling-Systems erhält der Japaner Yoshinori Ohsumi (kleines Bild) den diesjährigen Nobelpreis für Medizin.

"Der Einfluss der Entdeckung ist enorm und kann nur mit einem ungeteilten Nobelpreis anerkannt werden", betont die Zellforscherin Tassula Proikas-Cezanne von der Universität Tübingen. Ein bescheidener Grundlagenforscher sei der Japaner und seiner Zeit voraus gewesen, lobt Volker Haucke, Direktor des Leibniz-Instituts für Molekulare Pharmakologie. Der Preisträger zeigte sich überwältigt: "Das ist eine Freude für einen Forscher, die nicht zu übertreffen ist", sagt der 71-Jährige.

Fleißarbeit der Forscher

Medizin-Nobelpreise Die Jury für den Medizin-Nobelpreis benennt recht selten nur einen Preisträger - wie jetzt den Japaner Yoshinori Ohsumi. In den vergangenen 20 Jahren wurde lediglich drei weiteren Forschern diese Ehre zuteil. So erhielt Robert Edwards 2010 den Preis für die Entwicklung der Reagenzglas-Befruchtung. Außerdem stehen Günter Blobel (1999) und Stanley Prusiner (1997) auf der Liste. Als Harald zur Hausen aus Heidelberg 2008 den Medizin-Nobelpreis für die Entdeckung der Papilloma-Viren, die Gebärmutterhalskrebs auslösen, erhielt, teilte er sich diesen mit den Franzosen Françoise Barré-Sinoussi und Luc Montagnier für die Entdeckung des Aidserregers HIV.

Der Prozess der Autophagie ist in Grundzügen seit den 1960er Jahren bekannt. Wissenschaftler ihn dann in Hefen näher, weil das bei diesen einzelligen Pilzen weit einfacher möglich ist als bei Tieren oder Menschen. Viele der an den Prozessen mitwirkenden Proteine haben sich im Lauf der Evolution kaum verändert und sind nahezu identisch mit denen in menschlichen Zellen. Den Abläufen auf die Spur zu kommen, bedeutete Fleißarbeit: Ohsumis Team untersuchte Tausende Hefen und identifizierte 15 für die Autophagie entscheidende Gene.

Der Begriff Autophagie stammt aus dem Griechischen und bedeutet etwa "sich selbst fressen". Der Begriff umschreibt nicht nur einen, sondern verschiedene, miteinander verwandte Prozesse. Sie haben fast immer eine positive Auswirkung: Aller Abfall der komplexen Zellmaschinerie, alte oder beschädigte Teile der Maschinerie selbst, sowie eingerungene Bakterien und Viren werden in einer Art Schreddersystem zerhäckselt. Die entstehenden Grundbausteine werden wiederverwendet. "Ohne Autophagie würden unsere Zellen nicht überleben", erklärt die Forscherin Juleen Zierath, die zur Nobelpreis-Jury gehörte.

Wenn der Mechanismus gestört ist, spiegelt sich das in Erkrankungen wieder. Defekte Autophagie-Mechanismen in bestimmten, für die Kontrolle der Darmflora zuständigen Dünndarmzellen könnten etwa bei der entzündlichen Darmerkrankung Morbus Crohn eine Rolle spielen. Auch Hinweise auf einen Beitrag zu neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson gibt es.

Generell spielt die Autophagie bei fast allen altersbedingten Erkrankungen eine Rolle - von Krebs über Autoimmunerkrankungen bis zu neurodegenerativen Krankheiten, sagt Proikas-Cezanne. In bestimmten Fällen kann allerdings auch ein bestens funktionierendes Autophagie-System mehr schaden als nutzen: wenn es Krebszellen die bei einer Strahlen- oder Chemotherapie entstehenden Schäden beseitigen hilft und sie so überleben lässt.

Forscher hoffen, Autophagie-Prozesse künftig mit Medikamenten gezielt hoch- oder herunterregeln zu können - etwa, um den altersbedingten Verfall der Hirnfunktion zu verzögern. Getüftelt wird auch an der Möglichkeit, die Angriffsziele der Systeme zu beeinflussen. "Das wird in den nächsten Jahrzehnten enorme Auswirkungen in der Medizin haben", betont Proikas-Cezanne.