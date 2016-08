Ersatz von Palmöl riskant

Frankfurt. In Singapur beginnt wieder eine schwierige Jahreszeit. Dunst und Nebelschleier verhüllen mitunter die Sonne. Die Menschen werden an solchen Tagen aufgefordert, nicht länger als nötig ins Freie zu gehen. Grund für den Dunst: In Malaysia und in Indonesien wird wieder wertvoller Tropen- und Torfmoorwald abgebrannt, um Platz zu schaffen für Palmöl-Plantagen.

In beiden Ländern werden 87 Prozent des weltweit nachgefragten Palmöls produziert. Es steht wegen dieser Umweltzerstörung, wegen Vertreibung von Orang-Utans und wegen Missachtung von Landrechten seit Jahren in der Kritik, Boykott-Aufrufe von Produkten, in denen Palmöl steckt, wurden laut. Doch der Verzicht auf Palmöl löst die Probleme nicht, besagt eine neue Studie der Umweltorganisation WWF (Worldwide Fund for Nature). Demnach wäre der Flächenverbrauch deutlich höher, wenn statt Palmöl Kokos-, Soja-, Sonnenblumen- oder Rapsöl verwendet würde. "Der simple Austausch von Palmöl durch andere Pflanzenöle löst die Probleme nicht, er kann sie sogar verschlimmern", sagt WWF-Expertin Ilka Petersen. Von einem "massiv höheren Flächenbedarf" spricht sie, sollte auf Palmöl verzichtet werden. Höhere Treibhausgas-Emissionen wären die Folge, weitere Tier- und Pflanzenarten würden gefährdet.

Der Studie zufolge, die Steffen Noleppa und Matti Cartsburg vom Beratungsunternehmen Agripol in Berlin erstellt haben, werden allein in Deutschland pro Jahr rund 1,8 Millionen Tonnen Palmöl verbraucht, weltweit sind es 60 Millionen Tonnen. 41 Prozent des Palmöls gehen in Deutschland in Biodiesel, 40 Prozent in Lebens- und Futtermittel, 17 Prozent finden sich in Reinigungsmitteln.

Doppelte Fläche Mallorcas

Jedes zweite Produkt im Supermarkt enthält folglich Palmöl - von Margarine über Pizza, Schokolade, Kosmetika bis hin zu Waschmitteln. Schließlich landen der Studie zufolge 140 000 Tonnen in Futtertrögen in der Landwirtschaft. Diese Palmöl-Menge durch heimische Pflanzenöle zu ersetzen würde, so die Experten, in Deutschland eine Ausweitung der Anbaufläche um 730 000 Hektar erfordern - die doppelte Fläche Mallorcas. Bezieht man dies auf die tropischen Länder wären rund 1,4 Millionen Hektar mehr Fläche für in Deutschland genutztes Palmöl notwendig, sagt die Studie. Statt bislang knapp 400 000 dann 1,85 Millionen Hektar.

Grund: Die Ausbeute bei Ölpalmen ist mit im Schnitt 3,3 Tonnen Öl pro Hektar bedeutend höher (und damit auch kostengünstiger) als bei anderen Ölpflanzen. Raps, Kokospalmen und Sonnenblumen bringen nur rund 0,7 Tonnen, Soja nur 0,4. Folglich wäre eine erheblich größere Anbaufläche nötig, noch mehr Tropenwald würde vernichtet. "Durch den zusätzlichen Flächenbedarf würden weltweit Ökosysteme unter Druck geraten", sagt Petersen. Dies insbesondere durch Flächen für Kokospalmen und Sojapflanzen. "Dann müsste selbst Indonesien, das derzeit wichtigste Anbauland für Ölpalmen, mit negativen Effekten für seine ohnehin stark bedrohte Fauna und Flora rechnen."

Auch hierzulande wären die Folgen spürbar. Die Emissionen von Treibhausgasen würden weltweit um rund 309 Millionen Tonnen pro Jahr steigen. Für die Experten des WWF ist der Verzicht auf Palmöl deshalb keine Lösung. Anbaubedingungen verbessern und Nachfrage senken seien Auswege. "Die Hälfte des deutschen Palmölbedarfs ließe sich durch veränderten Konsum einsparen", sagt Petersen. Schließlich dürfe die Industrie nur noch auf nachhaltiges Palmöl zurückgreifen, das in Plantagen gewonnen werde, in denen strenge ökologische und soziale Kriterien erfüllt würden.

Mit dem vom WWF 2004 initiierten Runden Tisch Palmöl (RSPO) versuchen Umweltverbände und Industrie diesen Anspruch zu erfüllen. Primärwälder sollen nicht gerodet, jeweilige Land- und Eigentumsrechte der lokalen Bevölkerung geachtet werden, Kinderarbeit soll es nicht geben, dafür Kontrollen der Plantagen durch unabhängige Prüfer.

Kriterien "zu lasch"

Kritiker halten die Kriterien für zu lasch. Auch der WWF räumt ein, dass der RSPO seine Grenzen habe, er sei kein "Öko-Label", sagt Petersen, sondern nur ein Mindeststandard. Und dass weltweit derzeit nur etwa 17 Prozent des Palmöls nachhaltig produziert werde. In Deutschland soll der Anteil von Palmöl aus nachhaltigem Anbau anderen Angaben zufolge bei einem Drittel liegen. Der Dunst in Singapur wird trotzdem so schnell nicht verschwinden.