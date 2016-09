Essen „schlecht“ oder „geht so“

Einer Unfrage zufolge gibt es nur an jeder dritten Schule täglich frisches Gemüse. Vielfach kommt kein ausgewogenes Essen auf den Teller.

Berlin. Zu viel Fleisch, zu viel Zucker, zu wenig Gemüse und in der Folge mehr übergewichtige Kinder. Studien zufolge entspricht das Essen in vielen Schulen und Kitas nicht den Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Dabei spiele gesundes Essen gerade in diesem Alter eine wichtige Rolle für die spätere Gesundheit.

Eine Umfrage hat nun ergeben, dass mit Ausnahme von Berlin und dem Saarland kein Bundesland verbindliche Regelungen zur gesunden Ernährung in Schulen und Kitas festschreiben will. Die Deutsche Allianz Nichtübertragbarer Krankheiten (Dank) fordert die Kultusministerien auf, einheitliche Standards vorzugeben und diese auch zu überprüfen. Die Politik sieht dagegen die Schulen in der Pflicht. Exemplarisch fällt die Antwort des bayerischen Kultusministeriums aus: ,,Die Verantwortung für die Einrichtung von Schulverpflegung liegt bei den Sachaufwandsträgern. Von Seiten des Staatsministeriums können keine verbindlichen Regelungen getroffen werden."

15 Prozent übergewichtig

Dietrich Garlichs, Sprecher des Dank, erschreckt dieses ,,Desinteresse". Er fordert eine Gesetzesänderung: ,,Dieses Schwarze-Peter-Spiel der Schulpolitik ist absurd. Auch über den Lehrplan entscheidet nicht die einzelne Schule." Die Untersuchungen sprechen eine deutliche Sprache: Nur jede dritte Schule bietet täglich frisches Gemüse an, bei den Kitas sind es etwas mehr als die Hälfte. Dazu kommt, dass nur jede dritte Einrichtung vor Ort kocht.

Nicht zuletzt durch diese ,,unappetitliche" Essensanlieferung bewerteten rund die Hälfte der befragten Schüler das Mittagessen als ,,schlecht" oder ,,geht so". Rund die Hälfte der Einrichtungen kennt die Standards überhaupt, nur jede Vierte orientiert sich an ihnen. ,,Die Jugendlichen sind sehr kritisch. Gerade die älteren Schüler gehen dann außerhalb der Mensa essen. Und das ist meist noch ungesünder", sagt Ulrike Arens-Azevedo von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Täglich frisches Gemüse, fettarme Milch und maximal zwei Mal Fleisch pro Woche - für die Ernährungswissenschaftlerin ist das Ziel klar.

15 Prozent der deutschen Kinder und Jugendlichen sind übergewichtig und haben ein erhöhtes Risiko für Diabetes und andere Krankheiten - mit teuren Folgen für das Gesundheitssystem. Um das Risiko zu verringern, fordert Arens-Azevedo, Präventionsmaßnahmen und Beschlüsse: ,,Selbst wenn die Umsetzung der Standards gefordert wird, findet nur selten eine Qualitätskontrolle statt. Das brauchen wir, ebenso wie qualifiziertes Personal."