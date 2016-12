Haifas Weg zur Normalität

Ein Fahrzeugwrack steht in Haifa. 1700 Bewohner leben zwei Wochen nach dem Brand noch in Provisorien.

HAIFA. Brandgeruch ist hartnäckig. Auf dem Karmel-Berg in Haifa, wo das Feuer besonders arg gewütet hat, riecht es auch zwei Wochen danach nach verbrannter Erde und verkohlten Baumgerippen. 1700 Bewohner leben noch im Provisorium bei Freunden, in Hotels oder anderen Notunterkünften, weil ihre ausgebrannten Apartments einsturzgefährdet sind. Selbst auf dem kleinen Spielplatz der Kindertagesstätte Gan Ha-Prachim, hebräisch für Blumengarten, hält sich zwischen den verkohlten Skeletten von Wippe und Schaukel ein Hauch geschmolzenen Kunststoffs.

Dabei hat drinnen längst der Wiederaufbau begonnen. Alles muss raus, Boden wie Innenwände. Das Feuer hat bis auf die Außenmauern alles gefressen. Die dramatischen Stunden, die Betreuer und Eltern an jenem Donnerstag Ende November durchmachten, werden alle Beteiligten ohnehin nicht vergessen. In Windeseile waren die Flammen den Berg hinauf- und auf den Kindergarten übergesprungen. Panisch rasten die telefonisch alarmierten Väter und Mütter hoch, um ihre Sprösslinge abzuholen. Die 30 Kinder sind jetzt in anderen Tagesstätten, verteilt über Israels berühmte Hafenstadt, vorläufig untergebracht.

Traumatisierte Kinder

Viele sind traumatisiert und brauchen psychologische Soforthilfe, berichtet Schifra Antebi, die städtische Beauftragte für Vorschulerziehung. Sie hat ein Bild dabei, das die fünfjährige Olivia über das Erlebte gemalt hat. Es zeigt lange Stängel, aus denen es feuerrot züngelt, mittendrin ein winziges Haus. Die Probleme tatkräftig anpacken, darauf legt auch Bürgermeister Jona Jahav großen Wert. Schnellstmögliche Rückkehr zur Normalität war sein Motto, um mit dieser Katastrophe, die Mannheims Partnerstadt widerfahren ist, fertig zu werden.

"Wir wollten signalisieren", sagt Jahav, "dass die Lage unter Kontrolle ist und keiner aus der Stadt flüchten muss" - so wie vor zehn Jahren während des Libanonkriegs, als fast die Hälfte der Bewohner vor den Raketen der Hisbollah das Weite suchte. Mit den schlagkräftigen Worten wie der "Feuer-Intifada",die in jenen Tagen des gewaltigen Flächenbrandes in Israel grassierten, hält sich Jahav, ein Mann der Arbeitspartei, gar nicht erst auf.

Ob, wie von Jerusalemer Regierungskreisen unterstellt, terroristische Brandstiftung im Spiel gewesen sei - ein Vorwurf, der sich vor allem gegen die arabische Minderheit richtete - lasse sich überhaupt nicht beweisen, meint der Bürgermeister. In Haifa jedenfalls, wo jüdisch-arabische Koexistenz großgeschrieben werde, schließe er das aus. "Bei uns gab es keinen Araber, der nicht seine Hilfe angeboten hat." Beispiele dafür gibt es zu Genüge. Rund 3000 Familien der arabischen Minderheit, die Haifa zehn Prozent der Stadtbevölkerung ausmacht, öffneten ihre Türen für Evakuierte. Arabische wie jüdische Restaurants lieferten ihnen warmes Essen frei Haus. Als umso frustrierender hat Nawal Abu Issa, Mitarbeiterin des interreligiösen Kulturzentrums Beit Ha-Gefen, die kollektiven Anschuldigungen empfunden. Aber, sagt sie, "für mich zählt, dass unser Bürgermeister zu uns steht".

Staatsfonds zur Hilfe

Tatsächlich stellte sich in den polizeilichen Ermittlungen heraus, dass landesweit von nahezu 200 Brandstellen an den allerwenigsten Orten gezielt gezündelt wurde. Vieles wird inzwischen auf Fahrlässigkeit wie weggeworfene Kippen zurückgeführt. Es lag an der extremen Trockenheit, dass ein Funke reichte, um ganze Wälder niederzubrennen.

Von den 40 festgenommenen Verdächtigen wurden die meisten wieder entlassen, beileibe nicht alle waren Palästinenser. Die Regierung Benjamin Netanjahu hat trotzdem das Feuerdesaster mit einem Gesamtschaden von über 100 Millionen Euro als Terror eingestuft. Und Bürgermeister Jahav hat nichts dagegen - weil Terroropfer in Israel aus einem gesonderten Staatsfonds entschädigt werden, also auch jene, deren abgebrannte Wohnungen nicht ausreichend versichert waren.

In Downtown, dem Altstadtviertel am Hafen, stieg derweil am Wochenende das jährliche Schlemmerfestival. Zehntausende Besucher aus ganz Israel wollten probieren, was jüdische und arabische Köche in Kooperation so auf den Tisch bringen. Leben und leben lassen - das ist und bleibt Haifas Rezept für friedliches Zusammenleben.