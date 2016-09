Heidelbergerin will ins All

Berlin. Elf deutsche Männer sind bisher auf die Internationale Raumstation ISS geflogen - aber noch keine Frau. Das will die private Initiative "Die Astronautin" ändern. Die Initiatorin, Claudia Kessler, Luft- und Raumfahrttechnikerin sowie Personalvermittlerin in der Weltraum-Branche, möchte ab 2020 eine Astronautin zum Außenposten der Menschheit, etwa 400 Kilometer über der Erde, schicken. Seit März läuft die Ausschreibung, mehr als 400 Kandidatinnen haben sich beworben. 120 haben es einen Schritt weiter geschafft - sie wurden gestern in Berlin bei der Veranstaltung "Die Zukunft der Raumfahrt ist weiblich" präsentiert. Unter ihnen ist auch die Heidelbergerin Nina Mehrkens.

Frau Mehrkens, Sie wollen als erste deutsche Astronautin zur ISS fliegen - wie kam es dazu?

Nina Mehrkens: Ich bin generell abenteuerlustig, und ich bin Wissenschaftlerin. Zudem haben mich astronomische Themen schon immer interessiert, ich habe darüber viel gelesen. Mit 15 Jahren habe ich mir dann ein Teleskop gewünscht - und auch bekommen. Letztlich hat mich dieses Interesse zur Naturwissenschaft - zur Chemie - gebracht. Als ich von der Ausschreibung gelesen habe, hat mich das gleich begeistert. Es passt derzeit in meine Lebensphase: Ich habe die Promotion in anorganischer Chemie abgeschlossen und bin auf Arbeitssuche.

Nina Mehrkens Nina Mehrkens (Bild) wurde am 9. November 1983 in Buxtehude bei Hamburg geboren. Sie lebt in Heidelberg. Sie studierte in Kiel und Heidelberg Chemie und schloss im vergangenen Jahr ihre Promotion in anorganischer Chemie an der Universität Heidelberg ab. Ende September wird sich zeigen, ob Mehrkens zu den 90 Kandidatinnen gehört, die eine Runde weiterkommen. Ab Oktober geht es im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in die psychische und medizinische Testphase. 2017 soll eine Kandidatin feststehen. her (BILD: Privat)

Was haben Sie - falls es klappen sollte - auf der ISS vor?

Mehrkens: Zuallererst werde ich natürlich als Chemikerin Experimente betreuen. Gleichzeitig bin ich aber auch selbst Teil eines Experiments. Es sollen Daten über die Auswirkungen auf den weiblichen Körper gesammelt werden. Wie etwa das Herz-Kreislauf-System oder Muskeln von Astronautinnen reagieren.

Und was würden Sie für sich persönlich mitnehmen?

Mehrkens: Einen guten Fotoapparat. Es wäre ein einmaliges Erlebnis, das ich gerne fotografieren würde.

Warum sind Mädchen nicht so für Naturwissenschaften zu begeistern wie Jungen?

Mehrkens: Ein Grund ist meiner Meinung nach, dass Naturwissenschaften in der Schule schlecht vermarktet werden. Ich hatte zum Beispiel einen Chemielehrer, der erzählte, dass er das Fach nie wieder studieren würde, weil das Studium so zeitaufwendig ist. Das finde ich schade. Das Studium dauert zwar rund zehn Jahre, was sicher viele Frauen abschreckt, die nach dem Abitur mit 18 oder 19 Jahren nicht noch einmal zehn Jahre dranhängen wollen. Aber es ist eine gute Ausbildung, die einfach Zeit braucht. Als Promotionsstudentin ist man zudem angestellt, man ist quasi also schon im Job drin. Die Naturwissenschaften müssten auf jeden Fall mehr Marketing für sich machen.

Und warum gab es bisher noch keine deutsche Astronautin?

Mehrkens: Zum einen gibt es nicht so oft Stellenausschreibungen beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie bei der European Space Agency (ESA). Seit ich in der Ausbildung bin, gab es meines Wissens nur eine - und die hat Alexander Gerst gewonnen. Die Entscheidung für so eine Stelle muss in die richtige Lebensphase passen. Es ist schließlich nicht nur ein Job, sondern verändert das ganze Leben. Zudem würde ich, falls es klappen sollte, bereits zwei Jahre zuvor mit Vorbereitungen für den Flug beschäftigt sein. Diese lange Zeit schreckt wahrscheinlich auch viele ab.

In Russland oder den USA ist dies aber anders - dort gab es schon Astronautinnen/Kosmonautinnen.

Mehrkens: In den USA und Russland gab es durch die Mondlandung auch einen regelrechten "Space-Hype", wie ich es nenne. Viele waren von der Raumfahrt begeistert. Das gab es bei uns nicht.