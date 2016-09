Heilig im Jahr der Barmherzigkeit

Rom. Die Souvenirhändler in der Nähe des Petersplatzes haben sich längst vorbereitet. Mutter Teresa gibt es bei ihnen schon Tage vor dem Großereignis in allen Varianten. Rosenkränze mit Mutter-Teresa-Konterfeis, gerahmte Mutter-Teresa-Fotos oder Mutter-Teresa-Kaffeetassen. Morgen wird Papst Franziskus die 1997 gestorbene Ordensschwester auf dem Petersplatz in Rom heilig sprechen.

Zehntausende Pilger und Neugierige werden erwartet. Manche hielten Mutter Teresa bereits zu Lebzeiten für eine Heilige. Andere wiederum erkennen in ihr vielmehr eine "Medienheilige" und halten die Kanonisierung für katholische Propaganda. Zweifellos ist Mutter Teresa, die 1910 als Anjezë Bojaxhiu im heutigen Mazedonien geboren wurde, eine der bekanntesten Katholikinnen und zudem ein Symbol.

Über die Kirche hinaus bekannt

So wird jemand heilig gesprochen Morgen soll Mutter Teresa eine der höchsten Ehren der katholischen Kirche erhalten: die Heiligsprechung. Selige und Heilige werden in der katholischen Kirche als Vorbilder christlichen Lebens verehrt. Die Seligsprechung erlaubt die offizielle Verehrung eines Verstorbenen in einer bestimmten Region. Die Heiligsprechung dehnt diese Verehrung auf die gesamte katholische Weltkirche aus. Damit jemand heiliggesprochen werden kann, muss die Seligsprechung vorausgehen. Den Antrag zur Seligsprechung stellt der örtliche Bischof. Ein Kirchengericht prüft dann, ob die Person tugendhaft gelebt hat, im "Rufe der Heiligkeit" gestanden, ein Martyrium erlitten oder Wunder bewirkt hat. Nach dem Urteil des Gerichts prüft die Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse im Vatikan die Unterlagen und gibt eine Empfehlung an den Papst, der dann entscheidet. Für die Heiligsprechung ist - außer bei Märtyrern - ein auf den Seligen zurückzuführendes Wunder nötig.

Weit über die katholische Kirche hinaus wird sie als Inbegriff der Barmherzigkeit wahrgenommen. Kein Wunder also, dass Papst Franziskus bei Mutter Teresa ein ähnliches Tempo einschlug wie Johannes Paul II. Dieser sprach Bojaxhiu bereits 2003, nur sechs Jahre nach ihrem Tod, selig, es war die schnellste Seligsprechung der Neuzeit.

Drei Jahre nach seinem Amtsantritt hielt auch Franziskus den Moment für gekommen, den "Engel der Armen" zur Ehre der Altäre zu erheben, wie es im Kirchendeutsch heißt. Das dafür notwendige und angeblich von der künftigen Heiligen bewirkte Wunder, die Heilung eines an mehreren Hirntumoren erkrankten Brasilianers, ist amtskirchlich längst abgesegnet. Auch Benedikt XVI. verehrte die kleinwüchsige Nonne im weiß-blauen Sari. Gründe, das Heiligsprechungsverfahren besonders zu beschleunigen, sah der rationale Deutsche aber nicht. Franziskus hingegen passt Mutter Teresa bestens ins Programm, die Heiligsprechung gilt als Höhepunkt des noch bis zum 20. November laufenden und von Franziskus ausgerufenen Heiligen Jahres der Barmherzigkeit.

Franziskus hat sein Pontifikat unter dieses Schlagwort gestellt. Die Kirche soll sich nicht mehr als mahnende moralische Instanz über die Menschen erheben, sondern sich ihrer mütterlich annehmen, lautet das Mantra des Papstes. So, wie Mutter Teresa es einst mit den Armen im indischen Kalkutta tat.

Der Topos der Peripherie ist zentral im Wirken von Mutter Teresa, so wie er auch zentral für das Pontifikat Jorge Bergoglios ist. Die Kirche müsse aus sich heraus- und an die geografischen und existenziellen Peripherie gehen, forderte Franziskus. Aus Sicht des Papstes hat Mutter Teresa diese Mission in ihrer Sorge um Arme und Kranke bereits zu Lebzeiten vorbildlich verwirklicht.

Kritik an "dunkler Seite"

Andere hingegen haben auch eine "dunkle Seite der Mutter Teresa" ausgemacht wie etwa die kanadischen Wissenschaftler Serge Larivée und Geneviève Chénard in einer gleichnamigen Studie aus dem Jahr 2013. "Unsere Analyse der Fakten deckt sich nicht mit dem Heiligenbild, das die Welt von Mutter Teresa hat", heißt es in der Arbeit. Kritik verursachte unter anderem, dass Mutter Teresa mit aller Härte gegen Abtreibung und Verhütung anging.

Bei ihrer Osloer Rede anlässlich der Verleihung des Nobelpreises an sie im Jahr 1979 bezeichnete sie Abtreibung als die "größte Bedrohung des Friedens". Kritisiert wurden immer wieder auch die hygienischen Verhältnisse in den von ihr gegründeten Sterbehäusern sowie die mangelnde Verabreichung schmerzstillender Medikamente. Ein weiterer Aspekt ihrer "dunklen Seite" kam 2007 mit der Veröffentlichung von Tagebuchnotizen zum Vorschein. Aus ihren Texten ging hervor, dass Mutter Teresa jahrzehntelang unter schweren Glaubenszweifeln und möglicherweise unter Depressionen litt. Der Vatikan deutete diesen mit der allgemeinen Wahrnehmung als glückliche und vorbildliche Helferin kontrastierenden Aspekt später als besondere Standhaftigkeit um.

Ein Rätsel ist bis heute, wie viele Spenden Mutter Teresa bis an ihr Lebensende sammeln konnte und wohin das gesammelte Geld floss. Vermutet wird, ein Großteil der Spenden sei nicht direkt den Armen zugutegekommen. Mutter Teresa habe mit dem Orden der "Missionarinnen der Nächstenliebe", in dem heute etwa 5000 Schwestern in rund 700 Einrichtungen weltweit aktiv sind, ein intransparentes Missions-Imperium errichtet und dabei auch Gelder zweifelhafter Herkunft verwendet. Morgen auf dem Petersplatz werden die Aspekte kaum eine Rolle spielen. Mutter Teresa bleibt auch als Heilige eine Projektionsfläche für unterschiedliche Bedürfnisse.