Herbst steht vor der Tür - fühlt sich an wie Sommer

Offenbach (dpa) - Der meteorologische Herbst steht vor der Tür - doch in weiten Teilen Deutschlands fühlt er sich an wie Sommer. Zwar mache sich am Donnerstag Tief "Lili" im Norden und Nordwesten durch Wolken und vereinzelte Schauer bemerkbar, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mit. Doch davon abgesehen bringt Hoch "Harald" in der Mitte und im Süden erneut viel Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 31 Grad. Nur am Alpenrand kommen im Tagesverlauf häufiger Schauer und Gewitter auf.

Auch der Freitag und das Wochenende lassen kaum Herbstgefühle aufkommen. Vor allem im Süden Deutschlands darf die Sonnenbrille meist dabei sein, im Norden schieben sich hingegen immer wieder Wolken vor die Sonne. Dort wird es am Samstag mit 20 Grad denn auch spürbar kühler als im Süden mit bis zu 30 Grad. Am Sonntag wird es von Norden her zunehmend regnerisch, und die neue Woche startet wechselhaft mit Temperaturen zwischen immerhin noch 20 und 25 Grad.