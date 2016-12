In Hilzingen wackelt die Erde

Hilzingen. Ganz vorsichtig hebt Rupert Metzler den silbernen Koffer an. Mit schwarzem Stift hat jemand "Mars Lite" darauf gekritzelt, oben auf dem Deckel klebt ein Schild mit dem Wort Erdbebenmessstation. Der Bürgermeister von Hilzingen (Kreis Konstanz) zeigt auf die Kabel, die von dem Koffer ausgehen und in einem Metall-Konstrukt am Boden enden. "Das ist der Seismograph", sagt Metzler. Der Landeserdbebendienst im Freiburger Regierungspräsidium hat ihn Mitte November im Hilzinger Freibad aufgestellt, in einer leeren Umkleidekabine. Denn seit einigen Wochen bebt in der kleinen Gemeinde die Erde - meist nur leicht, dafür immer wieder.

Eindrucksvoll zu sehen ist das, wenn man sich die Liste der aktuellen Erdbeben im Südwesten durchliest: Seit Wochen taucht der Name Hilzingen regelmäßig dort auf. Laut Landeserdbebendienst hat die Erde dort zwischen dem 25. Oktober und dem 2. Dezember mehr als 70 Mal gebebt. Die Epizentren lagen meist bei Hilzingen.

Den Anfang machte im November ein Beben mit der Stärke 3,0 auf der Richter-Skala. "Das hat sich angefühlt, als würde ein Laster eine Ladung Wackersteine abladen", sagt Metzler. Dieses erste Beben habe die Bewohner der Gemeinde aufgerüttelt und auch sensibilisiert für die Geschichte des Hegaus. Denn die Region wird in die Erdbebenzone 2 von insgesamt 3 eingestuft - sie hat also erhöhtes Erdbebenpotenzial. "Und es beunruhigt die Leute natürlich, wenn es nicht zur Ruhe kommt", sagt Metzler.

Angst vor vulkanischen Aktivitäten

Inzwischen habe sich die Aufregung aber wieder gelegt. Zum einen sei von den Experten ausgeschlossen worden, dass es sich um vulkanische Aktivitäten handle. "Das wird in der Bevölkerung immer befürchtet", sagt Metzler. Der Hegau ist nach eigenen Angaben nämlich nicht nur Deutschlands "burgenreichste Landschaft": In der Region steht auch eine ganze Reihe kegelförmiger Schlote von erloschenen Vulkanen.

Zum anderen seien bislang keine Schäden durch die Beben bekannt geworden, sagt Metzler. "Jeder ist mal ums Haus herumgelaufen und hat geschaut, ob irgendwo ein Riss ist." Als nichts gefunden wurde, sei langsam wieder Ruhe eingekehrt. Es seien auch längst nicht alle Beben spürbar. "Im Moment sind Weihnachten und der Jahreswechsel wieder wichtiger", sagt Metzler.

Dass er das nicht nur sagt, weil man das als Bürgermeister eben so sagen muss, erfährt man auf der Straße: Anwohner winken ab, wenn man sie auf die Erdbeben anspricht. "Man kann ja eh nichts machen", sagt eine Passantin. Zwar verfolge sie die Entwicklung und sei gespannt, ob die Beben stärker würden. Angst habe sie aber nicht.

Aber warum häufen sich die Erdbeben in Hilzingen in letzter Zeit? "Die Ursache für die aktuellen Erdbeben im Hegau sind Spannungen im Gestein", heißt es beim Regierungspräsidium Freiburg. Diese führten zu ruckartigen Verschiebungen im Untergrund. Erdbebenserien, im Sinne von vielen räumlich konzentriert auftretenden Beben in relativ kurzer Folge, seien nicht ungewöhnlich. Warum es gerade jetzt zu einer solchen Häufung im Hegau komme, sei aber nicht bekannt.

Kein Atomendlager

Immerhin: Die Erdbebengefahr hat in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass die Region Hegau von der Endlagerkommission nicht als geeigneter Standort für ein Atomendlager in Deutschland eingestuft wird. Anders sieht es allerdings auf Schweizer Seite aus: Dort werden ebenfalls Orte für ein solches Lager geprüft - einer davon, die Gemeinde Benken, liegt nur knapp 30 Kilometer von Hilzingen entfernt. "Ich bin mir aber sicher, dass die Schweizer das korrekt machen werden", sagt Metzler. "Deswegen habe ich auch keine Angst, wenn sie den Standort in Benken untersuchen. Man wird sehen, zu welchem Schluss sie kommen."