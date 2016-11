Jeder Dritte lebt ohne Toilette

Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu sauberen Toiletten - mehr als 2,5 Milliarden Menschen. Da Wasser, Strom und ein funktionierendes Abwassersystem rund um die Uhr Voraussetzungen für eine gute Sanitärversorgung sind, ist die Sanitärversorgung in ländlichen Gegenden besonders schlecht. Menschen erleichtern sich auf Latrinen, Plumbsklos im Freien. Das belastet Boden und Grundwasser - das Risiko für Durchfallerkrankungen wie sie durch E. coli ausgelöst werden, steigt.

Alle 20 Sekunden stirbt ein Mensch an einer Durchfallerkrankung, das ist mehr als an Aids, Masern und Malaria zusammengenommen. Durchfallerkrankungen gelten als eine der häufigsten Todesursachen für Kleinkinder in Entwicklungsländern. Anlässlich des heutigen Welttoilettentages berichtet diese Zeitung von Beispielen aus Indien, Sambia, Tansania, Sierra Leone und dem Nordirak.

Nach einem zweitägigen Hungerstreik gaben die Eltern der 15-jährige Lavanya nach: Sie schafften eine Toilette für ihr Zuhause an. In ihrem Dorf im Bundesstaat Karnataka gehen die meisten Leute, wie fast überall in Indien, dafür aufs Feld. In Indien sterben jedes Jahr rund 188 000 Kinder unter fünf Jahren an Durchfallerkrankungen. 2016 haben in Indien, nach konservativen Schätzungen, noch immer mehr als 490 Millionen Menschen keinen Zugang zu einer Toilette oder Latrine. Andere Angaben gehen von 600 Millionen Menschen oder auch 120 Millionen Haushalten ohne WC aus. Im ländlichen Raum haben mehr als 65 Prozent der Bevölkerung keine Toilette.

Auch ein kulturelles Problem

Nach Angaben des "RICE Institutes", einer indischen Non-Profit-Forschungseinrichtung, werden die von der Regierung subventionierten Toiletten in 40 Prozent der Haushalte nicht benutzt. Die Bewohner wollen nicht im Haus auf Toilette gehen, weil sie fürchten, das es unrein wird.

Da es sich um ein sensibles Thema handelt, müssen Helfer ihre Angebote je nach vorgefundener Situation neu ausrichten. "Wir machen zunächst ein so genanntes Monitoring, bei dem wir die Situation einschätzen. Wir richten unsere Angebote an den Ergebnissen aus", erläutert Johannes Rück, Sprecher der German Toilet Organisation. "In Sri Lanka, wo wir nach dem Tsunami halfen, wurden die abschließbare Häuschen als Safes benutzt", weiß Rück, Mitarbeiter der Nichtregierungsorganisation.

An einer Schule in Lusaka im afrikanischen Sambia hat die German Toilet Organisation eine Biogasanlage installiert: Die Toilettenabwässer werden zur Gewinnung von Strom für die Schulkantine verwendet, und um die Pflanzen im Schulgarten zu düngen. "Als die Schule gewachsen ist, waren zu viele Nährstoffe im System, die Pflanzen im Schulgarten starben. Das zeigt, wie wichtig eine langfristige Hilfe ist", sagt Rück.

Die italienische Nichtregierungsorganisation ACRA-CCS ist seit 2006 in Iringa-Stadt (Tansania) tätig. "Besonders am Stadtrand sind die Toiletten in einem sehr schlechten Zustand", erläutert Projektmitarbeiter Jörg Henkel: "Sie bestehen aus einem Loch im Boden mit einem Balken darüber." Die Hilfsorganisation unterstützt die Einwohner beim Aufbauen von Sanitäranlagen und organisieren zum Beispiel Fußballturniere, an deren Rande sie Tipps zum Thema geben. Helfer verteilen Filter, die das Trinkwasser von Bakterien befreien sollen.

Am effektivsten ist Hilfe zur Selbsthilfe, erklärt ein Mitarbeiter der Welthungerhilfe: "Wenn die Toilette kaputt ist, warten die Leute, bis einer kommt, um sie zu reparieren. Wir legen wert darauf, dass die Zielgruppe mitarbeitet, damit sie die Toilette dann auch reparieren kann.", sagt Jochen Moninger, der die Projekte der Welthungerhilfe in Sierra Leone koordiniert.

In Flüchtlingscamps wie in der Kurdenregion Domiz im Nordirak, ist die Situation besonders schlimm. Camps mit mehreren 10 000 Bewohner stellen Hilfsorganisationen vor logistische Herausforderungen. Oft müssen sich mehr als 100 Familien zwei Latrinen teilen. Mindeststandards werden Schritt für Schritt verbessert. Das braucht Zeit, weiß Tihomir Lipohar, Nothelfer des Arbeiter-Samariter-Bunds: "Zisternen zu bauen ist nachhaltiger, als die Wasserversorgung durch Lkw zu organisieren", gibt er zu bedenken.

Hilfsorganisationen aus ganz Deutschland haben sich im so genannten Wash-Netzwerk zusammengeschlossen, um die Versorgung armer Länder zu verbessern.