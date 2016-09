Berlin (dpa) - Der Schauspieler John Cleese hält die Auszeichnung mit der Goldenen Rose für sein Lebenswerk für etwas verfrüht. «Ich hoffe, ich lebe noch ein bisschen, also vielleicht bekomme ich ja irgendwann eine zweite Auszeichnung für das Lebenswerk», sagte er am Dienstag vor Beginn der Gala-Veranstaltung am Pariser Platz in Berlin.

Der 76-Jährige erinnerte daran, dass seine Mutter sehr alt geworden sei: «Sie starb im Alter von 101 Jahren.»

Er freue sich über die Auszeichnung, da er bisher nicht viele erhalten habe. «Komödien sind nicht so respektiert wie Dramen. Charlie Chaplin hat nie einen Oscar bekommen», sagte der 76-Jährige. Er habe zwar «keine Ahnung», was die Goldene Rose genau bedeute, aber er nehme den Preis gerne an, weil er seiner «vierten und endgültigen» Ehefrau Berlin zeigen könne - «und es werden alle Ausgaben übernommen».