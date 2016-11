Jury kürt „fly sein“ zum Jugendwort des Jahres

Jugendliche fotografieren gestern mit ihren Smartphones ein Spruchband in München. Darüber wurde am Mittag die Wahl bekanntgegeben.

München. "Fly sein" ist das "Jugendwort des Jahres". Es bedeute, jemand oder etwas "geht besonders ab", teilte der Langenscheidt-Verlag gestern in München mit. Das Wort "fly" kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt "fliegen".

Zur Auswahl standen 30 Begriffe, die zeigen sollen, wie die Jugend von heute spricht. Eine 20-köpfige Jury hatte das Wort gewählt. In einer Online-Abstimmung hatte "fly sein" vorher nur 4,4 Prozent der Stimmen erreicht. Spitzenreiter war der Begriff "isso" als Zustimmung oder Unterstreichung von etwas mit 20 Prozent, gefolgt von "Vollpfostenantenne" für einen Selfiestick.

Nicht an Abstimmung gebunden

Der Begriff wurde nach Angaben der Jury-Mitglieder, die nicht an die Ergebnisse der Abstimmung gebunden sind, schnell aussortiert, weil er zu wenig kreativ schien. "Den benutzt auch mein Papa", sagte Isabelle Deckert von der ProSieben-Sendung "Taff", die im Gremium saß.

"Fly sein" komme aus der Hip-Hop-Sprache und finde gerade erst seinen Eingang in die Jugendsprache. "Es ist ein Phänomen des Jahres 2016", sagte die Sprachwissenschaftlerin Susanne Schräder. Der 19-jährige Maximilian Knab und der 18 Jahre alte Julian Prechtl, die ebenfalls in der Jury saßen, haben das Wort zwar schon mal gehört, aber noch nie benutzt. Trotzdem setzte es sich in der Jury-Debatte gegen "bae" (kurz für "before anyone else"), "Hopfensmoothie" für Bier und "Bambusleitung" für eine langsame Internetverbindung durch.

"Hopfensmoothie" fiel nach Angaben Knabs aus, weil Alkohol nicht verherrlicht werden soll. "Tindergarten" für eine Sammlung von Online-Dating-Kontakten hatte keine Chance, weil "13-/14-Jährige keinen Tindergarten haben sollten". "Vollpfostenantenne" als Bezeichnung für einen Selfiestick fiel bei der Jury durch, "weil heute keiner mehr Vollpfosten sagt". Die jährliche Wahl zum "Jugendwort" des Jahres ist eine Werbeaktion des Langenscheidt-Verlags und nicht unumstritten. Jedes Jahr wird bezweifelt, ob Jugendliche wirklich so reden.