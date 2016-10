Kalenderblatt 2016: 2. Oktober

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa

Was geschah am ...

HISTORISCHE DATEN

2015 - Die Präsidenten Russlands und der Ukraine, Wladimir Putin und Petro Poroschenko, kommen in Paris mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem französischen Staatschef François Hollande zusammen, um über den Ukraine-Konflikt zu beraten.

2014 - Weil der Geburtsname nicht eindeutig zu erkennen sei, muss laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) das Kürzel «geb.» für «geboren» aus deutschen Reisepässen verschwinden. Der Name solle künftig in einem gesonderten Feld erscheinen.

2006 - Die Schriftstellerin Katharina Hacker erhält für ihren Roman «Die Habenichtse» den Deutschen Buchpreis 2006.

2001 - Wegen der Terroranschläge in den USA erklärt die NATO erstmals in ihrer Geschichte den Bündnisfall. Damit sind alle NATO-Länder grundsätzlich zum Beistand verpflichtet.

1996 - Der Deutsche Dom am Gendarmenmarkt in Berlin wird wiedereröffnet. Er war zwölf Jahre lang für rund 30 Millionen Mark restauriert worden.

1984 - In der Schweiz wird Elisabeth Kopp als erste Frau Mitglied einer Regierung des Alpenlandes. Sie übernimmt das Justiz- und Polizeidepartement.

1958 - Guinea proklamiert seine Unabhängigkeit. Ahmed Sékou Touré wird erster Staatspräsident des Landes.

1931 - In Breslau wird unter der Führung von Max Seydewitz die Sozialistische Arbeiterpartei (SAP) gegründet.

1889 - Auf Initiative der USA, die ihren Einfluss in Lateinamerika ausweiten wollen, beginnt in Washington der erste «Panamerikanische Kongress».

AUCH DAS NOCH

1988 - dpa meldet: Einen 835 Meter langen «Weltrekord»-Apfelstrudel backen eine Genossenschaft und eine Bäckerei im Schweizer Kanton Aargau. Das Rezept: 800 Kilogramm Blätterteig, 700 Kilo Äpfel und rund 300 Kilo andere Zutaten.

GEBURTSTAGE

1986 - Camilla Belle (30), amerikanische Schauspielerin («Unbekannter Anrufer», «Vergessene Welt: Jurassic Park»)

1966 - Mousse T. (50), deutscher Musikproduzent («Horny»)

1951 - Romina Power (65), amerikanische Schlagersängerin («Felicità»), sang im Duo mit ihrem Ex-Mann Al Bano

1951 - Sting (65), britischer Rock- und Popsänger («Brand New Day»), früheres Mitglied der Rockgruppe The Police

1948 - Donna Karan (68), amerikanische Modedesignerin, gründet 1984 ihr Modehaus in New York, Verkauf an den französischen Luxusgüter-Konzern Moët Hennessy - Louis Vuitton 2001

TODESTAGE

1999 - Heinz G. Konsalik, deutscher Schriftsteller («Agenten lieben gefährlich», «Der Arzt von Stalingrad»), geb. 1921

1968 - Marcel Duchamp, amerikanischer Künstler (Skulptur «Fontain»), geb. 1887