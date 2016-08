Ludwigshafenerin mit Hund im Italien-Einsatz

Alle Bilder anzeigen Beschwerliche Suche: Anja Fiedler (Mitte, mit schwarzem Hund) mit ihrem Suchtrupp bei Amatrice. © Fiedler © ASB Anja Fiedler ist stolz auf Filou, der sich beim Einsatz bewährt hat. © Heidelberger

Von unserem Mitarbeiter

Ulli Heidelberger

Amatrice/Ludwigshafen. Gerade einmal 28 Sekunden braucht der Rettungshund, um den ersten Überlebenden zu finden, eine gute halbe Stunde schlägt er wieder an. Hundeführerin Anja Fiedler vom ASB Ludwigshafen kann das Erfolgserlebnis ihres Suchtrupps aber nicht auskosten. Die Suche muss weitergehen, bei über 30 Grad Hitze, inmitten einer Trümmerlandschaft und bei Nachbeben, die weitere Häuser zum Einsturz bringen.

Die ersten 72 Stunden nach einem Erdbeben wie in Amatrice sind entscheidend für die Überlebenschancen von Verschütteten. Bei großer Hitze verkürzt sich das Zeitfenster auf nur noch 48 Stunden. Anja Fiedler und ihr Hund Filou waren Teil einer Suchmannschaft der SAR Germany. Obwohl es zuerst nicht danach aussah, wurden vier Hundeführer plus Einsatzleiter vom italienischen Zivilschutz angefordert. Mittags kam der Anruf, nachmittags saß sie schon im Flieger, ein Privatjet der Firma Würth.

Tortur für Mensch und Tier

Auf dem Weg dorthin, vom Auto aus, informierte sie ihr privates Umfeld vom Einsatz. Von Stuttgart aus ging es nach Piscara und von dort mit Geländefahrzeugen der Präfektur ins Erdbebengebiet. Für Mensch und Tier eine Tortur mit wenig Schlaf, vor Ort war die Müdigkeit aber sofort verflogen. Morgens ging die "biologische Ortung" von Verschütteten, so der Fachbegriff, sofort los.

"Filou ist von Null auf 100 durchgestartet", berichtet Fiedler im Gespräch mit dieser Zeitung. "Er hat gemerkt, es ist ernst. Wahrscheinlich hat er auch mein Adrenalin gerochen." Im Training soll er manchmal etwas "piensig" sein, so seine Besitzerin, doch im Einsatz ist er hochkonzentriert und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.

Das deutsche Team war eine von 18 Suchmannschaften und das einzige aus dem Ausland. Die Ablösung kam genau richtig. "Die Hunde der Italiener waren total erschöpft und hatten zerschlissene Pfoten", so Fiedler. Rettungshunde verausgaben sich sehr schnell. Gesucht wird in Dreierschichten zu 15 Minuten mit kurzen Pausen zwischendrin, dann muss eine längere Pause eingelegt werden.

Die Arbeit ist nicht ungefährlich. Bei einem Nachbeben der Stärke 4,4 auf der Richterskala stürzte die Vorderseite einer Schule ein. "Wir waren gut 20 Meter davon entfernt und in Sicherheit", erinnert sich Fiedler. "Das Gebäude war schon untersucht worden und nicht von uns." Es hätte aber auch anders ausgehen können. "Im Einsatz denkt man nicht darüber nach", betont die Hundeführerin. "Das kommt erst hinterher. Ich habe aber gut geschlafen und der Hund ist auch wieder fit." Dennoch ist sie zu einem Gespräch mit der psychologischen Notfallseelsorge verpflichtet.

Tränen am Flughafen

Der Einsatz selbst war schnell vorbei. Schon nachmittags wurde die Suche abgebrochen. Die Bilanz von Fiedlers Team: zwei Menschen gerettet. Die Zusammenarbeit mit den italienischen Kollegen und dem Zivilschutz sei hervorragend gewesen, dank professioneller Einsatztaktik und -organisation.

Verständigt habe man sich hauptsächlich auf Englisch, ein Teammitglied habe Italienisch gekonnt. Verpflegung und Unterbringung seien ungewöhnlich gut gewesen. Die Dankbarkeit der Italiener sei groß gewesen. Bei der Verabschiedung am Flughafen seien sogar Tränen geflossen.

Für Anja Fiedler und Filou wird es nicht der letzte Einsatz gewesen sein. Die 48-jährige kaufmännische Angestellte hat das Glück, hauptberuflich beim ASB beschäftigt zu sein - als Unterkunftsleiterin der Flüchtlingshilfe. So kann sie nicht nur Filou mit an den Arbeitsplatz nehmen, sondern wird bei Bedarf auch sofort freigestellt, selbst in der Urlaubszeit. "Das gibt es nicht bei jedem Arbeitgeber", sagt Fiedler.

Sie selbst ist nicht nur Hundeführerin, sondern auch Ausbilderin der Rettungshundestaffel. Gestern waren sie und Filou schon wieder beim Training. Menschen mit Hund können sich bei ihr melden: per Mail an anja.fiedler@asb-lu.de