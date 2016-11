Männer in Rot händeringend gesucht

In voller Verkleidung nimmt ein Weihnachtsmann am Samstag an der Vollversammlung des Berliner Studentenwerks teil. © dpa

Berlin. Ein Auftritt des Weihnachtsmannes im eigenen Wohnzimmer gehört für viele Familien zum Festprogramm, doch Vermittler dieser Nebenjobs klagen über fehlende Darsteller. "Wir leiden unter Weihnachtsmannschwund", sagt Petra Henkert vom Weihnachtsmannbüro Berlin, das Weihnachtsmänner vermittelt und Netzwerk für andere Berliner Agenturen ist. Zwischen 300 und 600 Aufträge bekomme sie pro Jahr, doch die Zahl ihrer Darsteller werde jedes Jahr weniger. Henkert ist sich sicher, dass sich viele Weihnachtsmänner mittlerweile selbst vermarkten. "Eine Webseite zu machen, ist viel leichter als früher." Außerdem sei der Aufwand eines Weihnachtsmanndaseins sehr hoch.

Von ähnlichen Erfahrungen berichtet das Studentenwerk, das seit 1949 das wichtige Personal für den Heiligabend vermittelt. Die Zahl von früher 500 Darstellern sei auf nun rund 200 zurückgegangen. Dabei bleibe die Nachfrage etwa auf gleichem Niveau - erwartet werden in diesem Jahr rund 2500 Aufträge. Mehr als 100 studentische Weihnachtsmänner haben sich am Samstag in Berlin auf die Adventszeit eingestimmt - auf einer Vollversammlung. Zwischen den roten Roben und weißen Bärten versammelten sich auch etliche Weihnachtsengel und Christkinder. Auf der jährlich stattfindenden Vollversammlung des Studentenwerks werden Zertifikate an Studenten vergeben, die die "Ausbildung zum Weihnachtsmann/-engel" absolviert haben. Anfänger müssten die Auftritte zunächst proben, erklärt Jana Judisch, Sprecherin des Studentenwerks.

"500 bis 600 Euro an einem Tag"

Weihnachtspostamt geöffnet Das Weihnachtspostamt der Deutschen Post in Himmelsthür nimmt heute seinen Betrieb auf. Kinder und Erwachsene können ihre Wünsche und Sorgen per Brief an Weihnachtsmann oder Christkind schicken. Mehr als 50 000 Briefe kamen im vergangenen Jahr an. Jeder zehnte Brief stammt aus dem Ausland, sagte ein Post-Sprecher. Weihnachtspostamt Hildesheim-Himmelsthür, Ernst-Morsch-Straße 4, 31 137 Hildesheim dpa

Nicht mehr üben muss Lennart Neums, Mathematikstudent an der Technischen Universität Berlin. In diesem Jahr spielt er zum fünften Mal den Weihnachtsmann. Am Heiligen Abend tritt er bei Familien zu Hause auf, davor in Kindergärten, auf Weihnachtsmärkten oder bei Unternehmen, erzählt der 28-Jährige. Im vergangenen Jahr war sein Kalender an Heiligabend besonders voll: 13 Familien warteten zwischen 14 und 21 Uhr auf ihn. "Wenn ich ankomme, lese ich den Kindern erst mal aus meinem Goldenen Buch vor, was sie Tolles geleistet haben, zum Beispiel eine Medaille gewonnen oder Seepferdchen gemacht." Das Schlechte übergeht Neums meistens, dafür sei ein Weihnachtsmann nicht da.

Dann gibt es Geschenke aus einem Sack, den die Eltern der Kinder vorher vor der Tür oder bei Nachbarn deponiert haben. Seinen Bart lässt Neums sich schon seit Anfang September wachsen, für seine Auftritte färbt er ihn sich weiß.

Seine eigene Feier kommt trotzdem nicht zu kurz. Nach seinem Einsatz fährt er zu seiner Familie, sagt Neums. "500 oder 600 Euro an einem Tag, das ist schon dankbar verdientes Geld."