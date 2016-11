Mehr als 1000 Polizisten durchsuchen Objekte im Rocker-Milieu

Wiesbaden/Darmstadt. In Baden-Württemberg und fünf anderen Bundesländern haben mehr als 1000 Polizeikräfte Objekte im Rocker-Milieu durchsucht. Neben dem Südwesten habe es am Mittwochmorgen Aktionen bei einer "rockerähnlichen Gruppierung" in Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hamburg gegeben, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Hessische Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden mit. Gesucht wurde den Angaben zufolge nach Waffen, Munition, Betäubungsmitteln, Schriftstücken und anderen Beweismitteln, die konkretere Hinweise auf illegale Geschäfte geben können. "Wir haben alle durchsuchten Objekte unter Kontrolle", schrieb das LKA auf Twitter. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) nannte die Aktion einen "sorgfältig geplanten Schlag gegen die Organisierte Kriminalität in der Bundesrepublik". Von den Durchsuchungen solle eine klare Botschaft ausgehen: "Egal in welcher Kutte Kriminelle glauben, sich in unserem Land betätigen zu können, wir werden gemeinsam mit aller Härte des Rechtsstaats gegen sie vorgehen." (dpa/lhe)