Mehrheit findet Deutschsein gut

Berlin. Als typisch deutsch galt lange Zeit, eben nicht deutsch sein zu wollen, sich für diese Nationalität mitunter sogar zu schämen - aus geschichtlichen Gründen. Doch die Zeiten, in denen Deutschsein vor allem mit den Schrecken der NS-Zeit verbunden wurde, sind wohl vorbei. Spätestens seit dem WM-Sommermärchen vor zehn Jahren gibt es einen neuen Patriotismus - deutsch zu sein scheint wieder chic. Eine repräsentative YouGov-Umfrage zeigt, dass die Erwachsenen in Deutschland genau wissen, wie sie das Deutschsein finden. Und auch, was ihre Identität ausmacht, und wo sie sich am stärksten zugehörig fühlen.

Eine große Mehrheit von 61 Prozent verbindet demnach mit dem Deutschsein etwas Positives - 31 Prozent davon finden es sogar "sehr positiv". Gut ein Viertel (26 Prozent) sieht im Deutschsein "etwas Neutrales", sechs Prozent finden es "eher negativ", zwei Prozent "sehr negativ". Der Rest machte keine Angabe.

Wer die Menschen in Deutschland fragt, was ihre gefühlte Identität am besten beschreibe, erhält differenzierte Antworten: Nur 31 Prozent sagen demnach am ehesten "Ich bin Deutscher". 13 Prozent fühlen sich mehr ihrer Region verbunden, also etwa als Schwabe, Franke oder Rheinländer, zwölf Prozent einer Stadt, elf Prozent dem Bundesland.

Wer sich mit wem und was verbunden fühlt 31 Prozent sagen, "Ich bin Deutscher" beschreibe am besten ihre gefühlte Identität. 13 Prozent fühlen sich am stärksten ihrer Region verbunden, zwölf Prozent einer Stadt, elf Prozent dem Bundesland. In Baden-Württemberg identifizieren sich auffällig viele Leute (32 Prozent) stärker mit der jeweiligen Region als mit der Nation (23 Prozent) Jeweils zehn Prozent sehen sich in erster Linie als Europäer oder Weltbürger. Lieblingsnachbarland der Deutschen ist Österreich, gefolgt von den Niederlanden.

Zehn Prozent "Weltbürger"

Jeweils zehn Prozent behaupten von sich, in erster Linie "Europäer" oder gar "Weltbürger" zu sein. Den Stadtteil oder nichts Genaues geben 12 Prozent an, ein anderes Land nennen lediglich 2 Prozent.

Die größte Identifikation mit dem Bundesland gibt es im innerdeutschen Ländervergleich übrigens in Bayern, beziehungsweise auch in Hamburg mit der Stadt, der Region oder dem Bundesland. Dass sich bundesweit nur etwa ein Drittel in erster Linie als "Deutscher" fühlt, könnte manch einen überraschen. Interessant ist dabei auch, dass kaum jemand eine uneindeutige Angabe macht.

Verständlich wäre es ja durchaus, wenn man sich mal mehr als dies und ein anderes Mal mehr als das fühlen würde - und deshalb lieber "Weiß nicht" sagt. Doch diese Unsicherheit scheint es zwischen Aachen im Westen und Görlitz im Osten, zwischen dem Allgäu im Süden und Sylt im hohen Norden kaum zu geben. Was die Menschen mit "Deutschsein" genau verbinden, das herauszufinden wäre wohl ein eigenes, größeres Projekt - auch angesichts von Wahlerfolgen von Rechtspopulisten, die oft sagen, was alles nicht zu Deutschland gehören soll. So bleibt offen, was Menschen im Kopf haben, wenn sie an Deutschland denken: an die multikulturelle Fußballnationalmannschaft vielleicht, an die Bundesliga, die Bier- und Brotvielfalt hierzulande, Autobahnen ohne Tempolimit, das "Tatort"-Gucken am Sonntag. Oder an Künstler wie Goethe, Schiller und Beethoven oder aber an bestimmte Landschaften.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte kürzlich mit Blick auf die Flüchtlingskrise der "Süddeutschen Zeitung" und dann auch noch einmal im Bundestag, Deutschland werde Deutschland bleiben, "mit allem, was uns daran lieb und teuer ist". Dass man an Deutschland vieles mögen kann, zeigt ein Merkel-Zitat aus der Zeit vor ihrer Kanzlerschaft aus einem "Bild"-Interview aus dem Jahr 2004: "Ich denke an dichte Fenster! Kein anderes Land kann so dichte und so schöne Fenster bauen. Ich denke auch an bodenständige und herzhafte Küche. Ich denke an Laubbäume, an Buchen und Eichen. Ich denke an bestimmte Vögel, zum Beispiel Kraniche und Störche."