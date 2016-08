"MM"-Redakteure erinnern sich

Die Beatles schmücken 1966 das Heft.

Bravo? Niemals!

Glaubt mir keiner, stimmt aber: Ich hatte niemals eine "Bravo" in der Hand. Das Heft war mir ein Groll. Wegen der Mädchen. Nicht die in der "Bravo". Es waren die Mädchen im Freibad. Saßen auf ihren Decken, eng aneinander gekuschelt, und haben verschwörerisch geblättert und getuschelt. Wie albern. Statt sich für leibhaftige Jungs zu interessieren. Dazu meine beiden Schwestern: Irgendwann habe ich mich geweigert, ihr Zimmer zu betreten. Jede Woche eine andere Schmalzlocke von irgendeinem Schnulzenheini im Großformat an der Wand. Furchtbar. Ein Kumpel meinte mal: "Ey, aber da sind nackte Mädchen drin." Mir egal. Mein Vater hatte immer den "Playboy" (nicht gut versteckt). Martin Schulte

Die Oma war's

Meine Mimi, so wurde die Oma mütterlicherseits von mir und darauf von allen genannt, kaufte mir die "Bravo" bereits am Kiosk, als ich noch gar nicht nach ihr verlangte. Die Beliebtheit der "Lektüre für junge Leute" hatte sie noch aus der Zeit ihres Sohnes, also meines Onkels, in Erinnerung, der sie allerdings erst mit 16 las, und wollte mir eine harmlose frühe Freude machen. Als ihre Tochter ein Exemplar im Schulranzen fand (in Bus, Bahn und Bank war man für ein halbes Jahr der beliebteste Nebensitzer), war die Aufregung groß. "Wo hast du das Schmierheftl her?", fragte Muttern. Trotzig und genießerisch darauf ich: "Von der Mimi, jawoll!", Schweigen - und danach ein verborgen geführtes Gespräch zwischen Mutter und Tochter... aus dem offensichtlich die Ältere als Siegerin hervorging. Bei jedem Einkauf erstand die Seniorin im Persianer mit Stock und violett schillernder Blumenkohlfrisur von nun an am Kiosk: "Ein Fix und Foxi" für den jungen Mann hier, und bitte ein "Bravo"-Heftchen - für meine Tochter, die liest den Dr. Sommer so gern". Ralf-Carl Langhals

Vergänglicher Elvis-Schatz

Was wahre Schätze sind, ist für Eltern oft nicht nachvollziehbar. Diese Erfahrung musste zumindest meine Mutter machen. Eine geerbte "Bravo" von meinem älteren Cousin hütete ich als Heranwachsende wie einen Schatz. Der Grund: Mein Idol Elvis Presley zierte das Titelbild der Ausgabe aus den 70er Jahren. Eines Tages jedoch beschloss meine Mutter, mein Zimmer gründlich auszumisten - auch den Stapel mit Zeitschriften. Darunter die geliebte Elvis-"Bravo". Was für mich hütenswert erschien, war für meine Mutter vor allem eines: Papiermüll. Klar, dass darauf ein waschechter Mutter-Tochter-Disput folgte. Noch heute brandet gerne eine Diskussion darüber auf, ob die Reinemachaktion auch wirklich nötig war. Heike Rentsch

Fast mal die Bravo abonniert

Es war die Zeit der Plateau-Sohlen und Schlaghosen, des Glitters und Glamours - und die des knappen Taschengelds. Ich war damals, so mit zwölf, 13 Jahren, ein großer, ein sehr großer Fan von Marc Bolan und T.Rex, die schrägen Wände meines kleinen Zimmers unterm Dach hatte ich tapeziert mit kleinen Postern des androgynen Stars, von dem meine Mutter, die schlechte Augen hatte, immer behauptete, dass "diese aufgedonnerte Frau" mit der Federboa und den grell überschminkten Augen ihr gar nicht gefiele und sie hoffe, dass ich nicht mal "so eine" nach Hause bringe. Die Poster schnorrte ich mir bei Freunden zusammen oder tauschte sie gegen Fußballbildchen, denn Geld für den regelmäßigen Erwerb des Blättchens hatte ich nicht. Als dann freilich ein Starschnitt von Bolan angekündigt war, beschloss ich, doch zu investieren. Ein Abo musste her, das war der Plan, und es sollte durch Straßenfegen und Heckenschneiden in der weiteren Nachbarschaft finanziert werden. Die Sache ließ sich gut an, es kam richtig Geld zusammen - das ich freilich Woche für Woche anderweitig ausgab. "Ride a white Swan" musste gekauft werden, dann "Get it on", "Cosmic Dancer" und "Children of the Revolution". Und als ich so sieben, acht Singles zusammen hatte und es mit meinem Fege- und Schneide-Job immer besser lief, wollte ich endlich das mit der Abo-Sache erledigen. Mein Freund Bernd riet mir dann allerdings kurz vor dem Absenden des fertig ausgefüllten Zettels, vielleicht doch besser zuerst einen Plattenspieler zu kaufen... Naja, was soll ich sagen? Er hatte irgendwie schon Recht. Den alten Dual hatte ich noch lange, die "Bravo" habe ich nie abonniert. Roger Scholl