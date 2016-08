Heilbronn (dpa/lsw) - Ein 76 Jahre alter Kanufahrer ist auf dem Neckar bei Heilbronn von einem führerlosen Modellboot mit Tempo 50 erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Das 60 Zentimeter lange Boot mit Elektromotor reagierte am Dienstagnachmittag aufgrund eines technischen Defekts nicht mehr auf die Steuerbefehle seines Besitzers am Ufer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Nach etwa 500 Metern Blindfahrt traf es den Kanufahrer am Rücken.

Dieser konnte sich nach dem Polizeiangaben unter massiven Schmerzen selbstständig an das Ufer retten, Zeugen riefen Hilfe. Nach einer Notoperation besteht für den Mann laut Polizei keine Lebensgefahr mehr.

Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Heilbronn dauern an.