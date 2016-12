Mutter geht nach Hausgeburt mit Baby durch die Nacht

Landau. Eine frisch gebackene Mutter hat ihr Neugeborenes nach einer Hausgeburt nachts durch die Straßen von Landau getragen. Die 35-Jährige brachte ihren Sohn zu Hause zur Welt und bat dann in der Nacht zu Samstag in einer Klinik um Hilfe, wie die Polizei in der pfälzischen Stadt mitteilte. Das Baby war nach Angaben der Polizei noch blutverschmiert. Warum sie das Krankenhaus aufsuchte, konnte die Polizei nicht sagen. Da die Klinik keine Entbindungsstation hatte, sollte ein Rettungswagen Mutter und Sohn in ein anderes Krankenhaus bringen. Weil das der Frau offenbar zu lange dauerte, verließ sie die Klinik wieder. Mehrere Streifenwagen suchten Mutter und Baby im gesamtem Stadtgebiet. Schließlich rief eine Kinderklinik eines Landauer Krankenhauses die Polizei an: Die Frau war mit ihrem Neugeborenen dort sicher eingetroffen. Ob sie die etwa zwei Kilometer zwischen den beiden Kliniken zu Fuß oder mit dem Auto zurücklegte, ist unklar. Mutter und Sohn geht es laut Polizei den Umständen entsprechend gut. (dpa)