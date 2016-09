New York (dpa) - Grün wie Pistazie, rosa wie Himbeere oder braun wie Schokolade? Vorbei. Die Eiscreme-Farbe des Sommers in New York ist diesmal Schwarz. Schwarz wie Asche, Kokosnuss-Asche um genau zu sein.

So heißt die Sorte, die es seit kurzem in der Eisdiele Morgenstern's im New Yorker Szene-Viertel Lower East Side gibt. Hergestellt werde das Eis wirklich zum Teil aus verbrannten Kokusnussschalen, sagt der Betreiber Nick Morgenstern. Für ein knapp fünf Dollar (etwa 4,40 Euro) teures Hörnchen mit einer Kugel muss man fast immer anstehen. Und ja - Zähne, Lippen und Zunge sind nach dem Schlecken auch schwarz. Geht aber leicht wieder weg.