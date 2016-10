Talent, Wissen, Glück: Wer den Nobelpreis gewinnen will, braucht all das. Foto: Kay Nietfeld

Stockholm (dpa) - Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an David Thouless, Duncan Haldane und Michael Kosterlitz für theoretische Arbeiten in der Physik. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit.