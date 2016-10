Prozess arbeitet Fall Höxter auf

In diesem nach außen unscheinbaren Haus erlebten mehrere Frauen die Hölle. Was genau geschah, muss nun das Landgericht Paderborn klären.

Paderborn. Die Berichte über das "Horror-Haus von Höxter" waren schockierend: Es geht um einen der grausigsten Kriminalfälle der vergangenen Jahre. Ein geschiedenes Ehepaar soll mit Kontaktanzeigen Frauen in sein Haus in Ostwestfalen gelockt haben. Laut Anklage bauten die zwei Vertrauen zu ihren Opfern auf und quälten sie dann auf abscheuliche Art. Zwei Menschen überlebten das Martyrium nicht. Der Mordprozess beginnt heute am Landgericht Paderborn.

Die Akten des Verfahrens gegen die Angeklagten - sie ist heute 47 Jahre alt, er ein Jahr jünger - füllen weit über 3000 Seiten. Dort steht, was jahrelang hinter den Wänden eines Gehöfts im kleinen Dorf Höxter-Bosseborn passiert sein soll. Beweismittel aus einer akribischen Spurensuche vor Ort sind beschrieben, Zeugenaussagen, ein Geständnis - all das soll das geschiedene Ehepaar Wilfried und Angelika W. des zweifachen Mordes durch Unterlassen überführen. Der Prozess wird mindestens bis Ende März laufen.

Langwierige Verhandlung erwartet

In dem sadistischen Spiel um Macht und Unterwerfung sollen den Opfern büschelweise Haare ausgerissen worden sein. Sie seien an Heizkörper gekettet, geschlagen und getreten worden, berichtete ein Ermittler. Eine weitere Frau entkam, andere wurden bedroht, und so um Geld erleichtert, wie der ermittelnde Staatsanwalt Ralf Meyer schildert. Insgesamt gehen die Ermittler von mindestens acht Opfern aus, in weiteren Fällen laufen noch Ermittlungen. Untersucht werde derzeit auch der Vorwurf einer Vergewaltigung. Die Frau soll im Jahr 2011 drei Wochen lang festgehalten, geschlagen und getreten worden sein.

Die Tatvorwürfe zusammenzubringen, das Geschehen zu ordnen und die umfassende Aussage der Angeklagten zu überprüfen - das lasse einen langwierigen Prozess erwarten, so ein Gerichtssprecher. "Wir haben es immerhin mit zwei Toten zu tun, bei denen eine Leiche fehlt. Und wir wissen nicht, wer sonst noch zu Schaden kam."

Aus der Aussage der Angeklagten bei der Polizei ist bekannt, dass das Paar den Körper einer 33-Jährigen, die durch Misshandlungen ums Leben gekommen sein soll, erst in die Tiefkühltruhe gesteckt, dann zerstückelt und im Kamin verbrannt haben soll. Ein Jahr und knapp neun Monate später waren es eine Autopanne und eine tödlich verletzte 41-Jährige, die dem Schrecken ein Ende setzten. Die Frau aus Bad Gandersheim war durch wochenlange Misshandlungen so mitgenommen, dass das Paar sie zurück nach Niedersachsen bringen wollte. Unterwegs blieb das Auto liegen, und sie entschieden sich, einen Notarzt zu rufen. Zwei Stunden später starb die Frau.

In der Folge stieß die Polizei auf die Abgründe hinter dem Todesfall. Sie durchsuchte das Haus in Höxter, befragte Frauen, die sich als mutmaßliche Überlebende der Misshandlungen gemeldet hatten. Auch soll das angeklagte Paar manche Opfer nicht nur gefoltert, sondern um größere Summen gebracht haben. Die Sonderkommission war auf rund 100 000 Euro gestoßen, die die Tatverdächtigen von ihren Opfern erhalten haben sollen.

Vieles, was die Ermittler zu wissen glauben, stammt aus der Aussage der Angeklagten Angelika W. Sie gibt an, den Frauen auf Befehl von Wilfried W. Schmerzen zugefügt zu haben. Der wiederum bestreitet, an der Folter beteiligt gewesen zu sein. Dem Gericht steht ein mühsamer Weg bevor, die dunklen Geschehnisse ans Licht zu bringen.