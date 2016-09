Rätselraten um Bombe im Bauschuttconatiner

Nach der Explosion überließ die New Yorker Polizei nichts dem Zufall: Ganze Straßenzüge wurden abgesperrt, Hunde und Roboter suchten nach weiteren Sprengsätzen. © dpa

New York. Eine starke Explosion hat am Samstagabend (Ortszeit) den Westen des New Yorker Stadtteils Manhattan erschüttert. Sicherheitskräfte glauben, dass sie auf einen absichtlich gezündeten, selbst gebastelten Sprengsatz zurückgeht; später wurde unweit ein zweiter gefunden. Die Polizei sieht bislang keine Verbindungen zu einer Terrororganisation. 29 Menschen wurden verletzt, Täter und Motiv sind noch offen.

Kurz nach dem 15. Jahrestag der Anschläge vom 11. September aufs World Trade Center überließen die New Yorker Sicherheitskräfte aber nichts dem Zufall: Bis in den Morgen hinein patrouillierten sie mit Hunden und Robotern durch das beliebte Ausgehviertel Chelsea, um weitere Gefahrenquellen auszuschließen. Zahlreiche Straßenzüge waren gesperrt, in allen Bezirken herrschte erhöhte Sicherheitsstufe. An manchen Krankenhäusern wurden die Ambulanzwagen von bewaffneten Wächtern empfangen.

"Absichtliche Tat"

Die Explosion hatte sich am Samstag gegen 20.30 Uhr ereignet. Der Sprengsatz soll in oder neben einem Bauschuttcontainer gelegen haben. Überwachungsaufnahmen aus einem Fitnessstudio zeigen zerstörte Fensterscheiben und Menschen in Panik. Knapp drei Stunden später fanden die Behörden vier Häuserblocks entfernt eine zweite improvisierte Bombe.

Es handelt sich Polizeiangaben zufolge um eine Drucktopfkonstruktion ähnlich denjenigen, die 2013 beim Anschlag auf den Boston-Marathon verwendet wurden. Damals hatten drei Menschen ihr Leben gelassen, mehr als 260 wurden verletzt. Bei einer nächtlichen Pressekonferenz auf der Straße nannte Bürgermeister Bill de Blasio die Explosion "eine absichtliche Tat", sagte aber, es gebe derzeit keine Verbindung zu Terrorismus. "Es gibt zu diesem Zeitpunkt keine spezifische und glaubhafte Drohung von irgendeiner Terrororganisation gegen New York City", fügte er hinzu. 28 Menschen seien leicht verletzt worden, einer schwer. Auch diese Person sei nicht in lebensbedrohlichem Zustand.

Die 60-jährige Deborah Griffith, die die Explosion von einem Restaurant aus verfolgte, sagte der "New York Post", der Bauschuttcontainer sei in einem Feuerball verschwunden und die Rauchwolke zwei Stockwerke hoch gestiegen. Danilo Gabriello (50), dessen Wohnung einen Block entfernt liegt, berichtete CNN, er habe ferngesehen, als die Explosion geschah. "Es war eine enorme Explosion, das ganze Apartmentgebäude bebte."

Detonation auch in New Jersey

Im Internet kursierte noch in der Nacht die Aufnahme eines silberfarbenen Drucktopfs mit Drähten, Klebeband und einem Kästchen, das ein Mobiltelefon sein könnte. Zahlreiche Twitter-Nutzer bezweifelten die Echtheit des Bildes. Die "New York Times" berichtete jedoch, die Polizei habe die Authentizität bestätigt. CNN zufolge wurde in der Nähe ein beschriftetes Papier gefunden. Über den Inhalt des Kochtopfs schwieg sich die Polizei zunächst aus.

Die Behörden glauben nicht, dass der Vorgang in Manhattan etwas mit einer Explosion zu tun hatte, die sich elf Stunden zuvor im Nachbarstaat New Jersey ereignet hatte. Dort war ein improvisierter Sprengsatz in einer Mülltonne hochgegangen. Sie stand am Streckenrand eines Wohltätigkeitslaufs für Mitglieder des United States Marine Corps. Das Rennen hatte aber noch nicht begonnen, es wurde niemand verletzt.