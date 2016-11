Schärfere Regeln für die digitale Welt

Ein Jugendlicher spielt in einem Wohnheim für Computersüchtige mit seinem Mobiltelefon. © dpa

Berlin. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), will sich für einen verbesserten Jugendschutz bei Computerspielen einsetzen. Ziel sei, Kinder und Jugendliche vor Suchtgefahren im Internet zu schützen. "Wir brauchen einen Jugendschutz, der fit ist für die Herausforderungen der digitalen Welt", sagte Mortler bei einer von ihr veranstalteten Konferenz zu Abhängigkeit von digitalen Angeboten gestern in Berlin. Die Aufgabe der Drogenbeauftragten ist rd, Initiativen für die Drogen- und Suchtpolitik anzustoßen.

Bis zu 600 000 Abhängige

Zwischen 500 000 und 600 000 Menschen in Deutschland sind von Online-Angeboten abhängig. In der Bevölkerung trete das Problem damit schätzungsweise häufiger auf als Cannabis- oder Medikamentensucht, sagte der Psychologe Florian Rehbein vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen. Vor allem unter den Jüngsten entwickelt sich das Problem rasant: Die Zahl der Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren, die auf krankhafte Weise nicht ohne Internet auskommen können, habe sich nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) seit 2011 fast verdoppelt, sagte Mortler. Bedenklich sei auch, dass bereits 70 Prozent der Zwei- bis Fünfjährigen Smartphones benutzen. "Das ist problematisch, denn Kinder müssen in diesem Alter lernen, sich in der realen Welt zurechtzufinden", sagte die Drogenbeauftragte Mortler. Sie mahnte zu einer "gesunden Online-Offline-Balance".

Ein Forscher von der Arbeitsgruppe des Drogen- und Suchtrates appellierte auch an die Verantwortung von Lehrern. In Schulen müssten gefährdete Kinder und Jugendliche früh herausgefiltert werden, um sicherzugehen, dass diese nicht in eine Sucht hineinrutschen, sagte Hans-Jürgen Rumpf von der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie. Junge Altersgruppen seien häufiger betroffen - Studien zufolge leidet durchschnittlich mehr als einer von hundert Jugendlichen unter Internetabhängigkeit. Für die schädlichste Form von Internetabhängigkeit hält Forscher Rumpf Smartphones am Steuer. In den USA sei ein Viertel aller Unfälle darauf zurückzuführen.

Das Phänomen der Internetsucht zieht sich durch alle Gesellschafts-Schichten. "Ich habe Patienten im Alter von 14 bis 67 Jahren, vom Akademiker bis zum Hartz-IV-Empfänger", sagt Oberärztin Susanne Pechler vom Isar Amper Klinikum München-Ost. Allgemein seien aber mehr Männer betroffen. dpa