Sicherheitsdienst häuft seit Jahren Schulden an

Mannheim/Paris. Die Geschäfte laufen offensichtlich seit längerer Zeit nicht gut für den Promi-Bodyguard Pascal Duvier: Die Firma ProtectSecurity mit Sitz in Eppelheim ist pleite und hat Insolvenz angemeldet. Mit mehr als einer Million Euro soll der Sicherheitsdienst in der Kreide stehen.

Schon im Juli hat die ProtectSecurity Sicherheitsdienste GmbH Insolvenz angemeldet. Als Geschäftsführer ist der aus Heidelberg stammende 43-jährige Duvier eingetragen. Wie es um die Zukunft der Security-Agentur steht, darüber wollte Insolvenzverwalter Gordon Rapp dieser Zeitung gestern keine Auskunft geben. Zwar sei ihm das Interesse an dem Fall bewusst. Allerdings handele es sich um ein nichtöffentliches Verfahren. Weder zum Schuldenstand noch zur Anzahl der Mitarbeiter wollte er Angaben machen. Zunächst gelte es, die bisher angemeldeten Forderungen zu prüfen und sich soweit wie möglich mit Gläubigern zu arrangieren. "Das kann einige Wochen und Monate dauern."

Der britischen "Daily Mail" zufolge belaufen sich die Firmenschulden inzwischen auf mehr als eine Million Euro. Tatsächlich schreibt die ProtectSecurity schon seit Jahren rote Zahlen: Laut der letzten veröffentlichen Bilanz im Bundesanzeiger soll das Unternehmen im Jahr 2014 Schulden in Höhe von rund 485 000 Euro aufgetürmt haben, im Vorjahr lagen sie bei 455 000 Euro.

Duvier ist durch den Überfall auf seine berühmte Klientin Kim Kardashian in die Öffentlichkeit gerückt. Kardashian - US-Reality-Star, Schmuck-Designerin und Modell - war in der Nacht zum Montag in ihrem Pariser Hotelzimmer gefesselt und ausgeraubt worden. Und das, während Duvier ihre Schwestern in einen Nachtclub begleitet hatte.

Die Polizei ermittelt wegen des Raubüberfalls. Dabei sollen als Polizisten verkleidete Männer in Kardashian Hotelzimmer gestürmt und mit Schmuck im Wert von fast zehn Millionen Euro entkommen sein - darunter ein 3,5 Millionen teurer Verlobungsring. Als wahrscheinlich gilt, dass ein Insider die Täter informierte, dass sich der TV-Star allein im Hotelzimmer befand.