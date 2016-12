Sonne, Mond und Sternschnuppe

Im nächsten Jahr soll es zwei Sonnenfinsternisse geben. Auf unserem Bild schaut sich ein Bär vor dem Mannheimer Planetarium die Finsternis 2015 an. © dpa

Stuttgart. Uralt ist die Sehnsucht der Menschen, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Dies ist in der Regel nicht möglich. Astronomen jedoch können einige Ereignisse für 2017 voraussagen.

Finsternisse

In der Nacht vom 10. auf 11. Februar tritt der Mond in den Halbschatten der Erde. Zum Höhepunkt der Finsternis 1,5 Stunden nach Mitternacht bemerken aufmerksame Beobachter eine leichte graue Verschleierung der Nordkuppel des Mondes. Den meisten Nachtschwärmern wird am Vollmond allerdings nichts Besonderes auffallen. Die partielle Mondfinsternis vom 7. August ist nur in ihrer Endphase von Mitteleuropa aus sichtbar. Die ringförmige Sonnenfinsternis vom 26. Februar und die totale Sonnenfinsternis vom 21. August sind von Deutschland aus nicht zu sehen.

Kalenderdaten

Da 2016 ein Schaltjahr war, beginnt das Jahr 2017 astronomisch gesehen bereits am 31. Dezember 2016 um 4.37 Uhr Mitteleuropäischer Zeit. Zu diesem Zeitpunkt hat die Erde seit letztem Jahresbeginn eine volle Runde um die Sonne zurückgelegt. Am 20. September beginnt das jüdische Jahr 5778 mit Sonnenuntergang. Das islamische Jahr 1439 beginnt am 21. September ebenfalls mit Sonnenuntergang. Die Japaner begrüßen am 1. Januar das Jahr 2677 des kaiserlichen Kalenders. Am 28. Januar 2017 startet das 34. Jahr im 79. Zyklus des traditionellen chinesischen Kalenders. Es ist das Jahr des Hahns. Damit sind seit Beginn dieser Zeitrechnung 4714 Jahre vergangen.

Sonnenlauf und Jahreszeiten

In den Nachmittagsstunden des 4. Januar eilt die Erde durch ihren sonnennächsten Bahnpunkt, wobei sie 147 101 000 Kilometer von der Sonne trennen. Das Sonnenlicht erreicht uns dann nach acht Minuten und zehn Sekunden. Am Abend des 3. Juli passiert die Erde den sonnenfernsten Punkt ihrer elliptischen Bahn. Sie ist dann 152 093 000 Kilometer von der Sonne entfernt, weshalb ihr Licht 17 Sekunden länger zu uns unterwegs ist als Anfang Januar. Der astronomische Frühling hält seinen Einzug am 20. März um 11.29 Uhr MEZ. Den Gipfel ihrer Jahresbahn erklimmt die Sonne zu Sommerbeginn am 21. Juni um 6.24 Uhr MESZ. Der astronomische Herbst beginnt am 22. September um 22.02 MESZ mit dem Wechsel der Sonne auf die südliche Himmelssphäre. Zu Winterbeginn am 21. Dezember um 17.28 Uhr MEZ nimmt die Sonne ihren Jahrestiefststand ein.

Sichtbarkeit der Planeten

Merkur, der sonnennahe Planet, zeigt sich den bloßen Augen immer nur wenige Tage im Jahr. Er ist Mitte Januar und Mitte September morgens zu sehen und von Ende März bis Anfang April abends. Venus ist von Jahresbeginn bis Mitte März sogenannter Abendstern. Von April bis Ende Dezember spielt sie ihre Rolle als Morgenstern. Mars hält sich bis Mitte Juni am Abendhimmel auf. Ab Ende September bis Jahresende kann man den roten Planeten am Morgenhimmel sehen. Jupiter steht am 7. April am irdischen Firmament der Sonne gegenüber. Der Riesenplanet kann die gesamte Nacht über beobachtet werden. Bis Anfang September ist Jupiter noch am Abendhimmel zu sehen. Gegen Ende November kommt er am Morgenhimmel wieder zum Vorschein. Saturn steht am 15. Juni in Opposition zur Sonne und ist die ganze Nacht über am Himmel vertreten. Am Abendhimmel sieht man ihn bis Anfang November.

Sternschuppenströme

Gleich zu Jahresbeginn erscheint der erste Meteorstrom - die Quadrantiden. Er liefert im Maximum am 3. Januar etwa 80 bis 100 Sternschuppen pro Stunde. Allerdings sind abends nur relativ wenige Meteore zu erwarten, denn das Maximum dieses Stromes fällt in die Tagesstunden. In der ersten Maiwoche tauchen dann die Eta-Aquariden auf. Ihr Maximum wird in den Morgenstunden des 5. Mai erwartet, wobei bis zu 40 Meteore pro Stunde zu sehen sein dürften - einen wolkenfreien Himmel vorausgesetzt. Im August ist es Zeit für den ergiebigsten Sternschuppenschauer des Jahres: Vom 8. bis 12. flammen die Perseïden auf. Deren Höhepunkt wird am Morgen des 11. erreicht.

Allerdings stört diesmal das helle Licht des abnehmenden Mondes die Beobachtung. Mitte November machen sich am Morgenhimmel die Leoniden bemerkbar. Zum Maximum in der Nacht zum 18. sind 2017 nur rund zwanzig Sternschnuppen zu erwarten. Sie dringen mit 252 000 Kilometer pro Stunde in die Erdatmosphäre ein. Mit solch einer Geschwindigkeit würde die Reise von der Erde zum Mond nur eineinhalb Stunden dauern.