Suche nach vermisstem Jungen aus Bad Salzungen

Feuerwehrleute und Rettungssanitäter während der Suche an der Werra. Foto: Martin Wichmann

Polizisten suchen in der Werra nach dem vermissten Kind. Foto: Maria Wichmann

Bad Salzungen (dpa) - Ein vermisster einjähriger Junge in Thüringen ist möglicherweise getötet worden. Die Mutter des Kindes sei vorläufig festgenommen worden, hieß es von der Polizei.

Ob sich die 35-Jährige zu den Vorwürfen geäußert hat, war zunächst offen. Der Tötungsverdacht habe sich aus den bisherigen Ermittlungen ergeben, erklärte eine Polizeisprecherin, ohne weitere Details zu nennen.

Das Kind selbst wurde noch nicht gefunden. Seit Montagnachmittag hatten Polizei, Feuerwehr und weitere Helfer in der kleinen Kurstadt Bad Salzungen nach dem Jungen gesucht.

Am Vormittag ging die Suche weiter. Sie konzentriert sich auf die Werra. Taucher und mehrere Boote waren im Einsatz. Zur Unterstützung wurde ein Hubschrauber der Polizei angefordert. «Das Gebiet wird weiträumig abgesucht», sagte eine Polizeisprecherin. Mit speziell ausgebildeten Spürhunden liefen Helfer das Ufer des Flusses ab. In der Nacht war der Einsatz auch wegen schlechten Wetters unterbrochen worden.

Eine Bekannte hatte am Montag für die «völlig verstörte» Mutter des Jungen einen Notarzt gerufen und die Polizei informiert, hieß es. Die Ermittler bezeichneten den Zustand der Frau als «psychisch hoch belastet». Am Abend konnte die Mutter noch keine genauen Angaben machen können, was passiert sei, hieß es.

Im Laufe des Dienstags soll die Staatsanwaltschaft in Meiningen darüber entscheiden, wie die bisherigen Ermittlungsergebnisse zu bewerten sind, teilte die Suhler Polizei weiter mit.