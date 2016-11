Mannheimer Koch Brandt „Aufsteiger des Jahres“

Alle Bilder anzeigen Der Koch Tristan Brandt zeigt am 11. November 2016 in seinem Restaurant "Opus V" in Mannheim ein zubereitetes Stubenküken. Der 31-Jährige wurde nun vom Gault&Millau mit 18 Punkten bedacht. © dpa Küchenchef im Mannheimer Opus V: Tristan Brandt. © Blüthner

Mannheim. "Das ist ein Riesenerfolg. Ich bin dankbar, dass ich ein so tolles Team habe", kommentiert Tristan Brandt, der im neuen Gault&Millau zum "Aufsteiger des Jahres" in Baden-Württemberg gekürt wurde, am Montag die gute Nachricht. Der 31-jährige Chefkoch im Mannheimer Restaurant "Opus V" führt laut dem Restaurantführer "die Erfolgsmuster der modischen Küche mit aller Sicherheit als ganz große Leistungsschau mit enormen Aroma-Eindrücken und voller Geschmackstiefe auf". Der 42-jährige Andreas Krolik vom Frankfurter Restaurant "Lafleur" wird "für seine vielschichtigen Geschmacksharmonien, mit denen er seine Gäste in neue kulinarische Welten führt", am Montagabend zum "Koch des Jahres" gekürt.

Bei Tristan Brandt loben die Kritiker, wie er geschickt im Spannungsbogen seines Menüs mit Gegensätzen spiele. "In der Kombi Süße-Schärfe gibt er zum knusprig gebratenen, mit Staub von fermentiertem Knoblauch bestreuten Lammfilet Miso-Creme, Auberginenpüree und Auberginen-Miso-Taler. Für das Zusammen- und Wechselspiel von Süße und Säure (bereichert um Bitternoten) treten beim Hamachi an: Grapefruit, süße Emulsion aus schwarzem Knoblauch, Cranberry-Granité, süßlicher Reisweinschaum, Kapuzinerkresse, in Kombu-Wasser gegarter Spargel, confierte Algen und Mirin-Sauce." Für solche Gerichte erhält Brandt vom Gault&Millau 18 von 20 möglichen Punkten, die für "höchste Kreativität und bestmögliche Zubereitung" stehen. Eine höhere Note haben in Baden-Württemberg nur zwei und im Rest der Republik lediglich 13 Köche.

16 Punkte für das "Le Corange"

"Wir versuchen, immer eine Schippe draufzulegen", sagt der stolze Brandt, der sein ganzes Team zu sich nach Hause eingeladen hat. Dazu hat er gleich doppelt Grund: Das unter seiner Gesamtleitung stehende "Le Corange", das sich ebenfalls im Modehaus "Engelhorn" befindet, schmückt sich seit Montag mit starken 16-Gault&Millau-Punkten. In dieser Klasse wird nach dem Verständnis des Guides Kochen zur Kunst. Dominik Markowitz, Chefkoch im "Le Corange", war deshalb am Montag auch ganz aus dem Häuschen. "Ich kann es noch gar nicht glauben", sagt er. "Ich bin so dankbar für den besten Arbeitsplatz in Mannheim und für einen Chef (Tristan Brandt), der mich fördert und fordert", sagt der 29-Jährige. Die Mannheimer Kochlegende Norbert Dobler vom "Dobler's" ("modischer als bei den Jakobsmuscheln auf Quinoa mit grünen Merinda-Tomaten und Ducca-Mayonnaise wird's nicht") bleibt bei 16 Punkten.

Der aus der Equipe des nach Wien ausgewanderten Starkochs Juan Amador gekommene Dennis Maier im "Emma Wolf since 1920" in Mannheim bekommt zum Einstieg 15 Punkte. Das Lokal hatte erst kürzlich im Quartier Q6/Q7 seine Türen geöffnet. Das "Marly" verliert einen Punkt und hat nun auch 15.

Zahlreiche Spitzenrestaurants der Region konnten ihre sehr guten Bewertungen halten. Karl-Emil Kuntz mit der "Krone" in Herxheim überzeugte die Tester und bekam wieder 18 Punkte, starke 17 Punkte gehen an das "Le Gourmet" in Heidelberg und das "L. A. Jordan" in Deidesheim. In Ludwigshafen bestätigt das "Atable" mit Chefkoch Swen Bultmann seine 16 Punkte ebenso wie Küchendirektor Stefan Neugebauer im "Schwarzer Hahn" in Deidesheim. Ein neues 15-Punkte-Restaurant gibt es im Odenwald. Felix Kersten vom neu eröffneten "Schwarzberg" in Birkenau, präsentiere mit "Tataki vom Gelbschwanzthunfisch mit sauer eingelegtem, knackig-festem Gemüse (Tsukemono) in einer Kalamansi-Ponzu-Vinaigrette guten Zeitgeist". Nun hat der kleine Ort gleich zwei Top-Restaurants aufzuweisen, denn Karl Gassen von den "Drei Birken" wird berechtigterweise weiterhin mit 15 Punkten geführt. Auch das "Christian's" in Neckargemünd schmückt sich nun mit 15 Punkten.

Kritik an "gedankenlosen" Kopien

"Die von New Yorker Köchen propagierte Reduktion auf das Wesentliche scheint sich auch in Deutschland nach und nach durchzusetzen. Auch hier verzichten immer mehr Köche auf endlose Degustationsmenüs und streberhaftes Teller-Ikebana, auf Über-Technologisierung und Luxusprodukte", lobt die französische Gourmetbibel die deutschen Köche insgesamt. Die Restauranttester begrüßten auch das zunehmende Bemühen um eine "neue deutsche Küche mit kompromisslosem Bekenntnis zur Region."

Vehement kritisiert der Guide, dass gleichzeitig weiterhin "landauf, landab gedankenlos kopiert wird. Wir haben nichts gegen Kohlrabi, Rettich, Steckrübe, Schwarzwurzel & Co., aber müssen diese eher bodenständigen Rübenarten allüberall zu kulinarischen Scheinriesen aufgeplustert werden?"

Fünf Köche erreichten wie im Vorjahr mit 19,5 von 20 Punkten die höchste Wertung (Der "Koch des Jahres" wird nicht nur nach Punkten, sondern auch nach anderen Kriterien bestimmt): Christian Jürgens, "Überfahrt", Rottach-Egern am Tegernsee, Harald Wohlfahrt, "Schwarzwaldstube", Baiersbronn, Joachim Wissler, "Vendôme", Bergisch Gladbach, Klaus Erfort, "GästeHaus", Saarbrücken und Helmut Thieltges, "Waldhotel Sonnora" in Dreis bei Wittlich in der Südeifel

Insgesamt beschreibt und bewertet der Gault&Millau in seiner neuen Ausgabe, die am Dienstag erscheint, 900 Adressen. Die 32 Tester verleihen 730 Luxuslokalen und Landgasthöfen, Bistros und Hotelrestaurants die begehrten Kochmützen.

Gault Millau, Christian Verlag, 752 Seiten, 34,99 Euro