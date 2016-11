Um 21.45 Uhr ist die Welt wieder in Ordnung

Mannheim. François Werner hat sie alle gesehen. Mindestens ein Mal. Sämtliche Tops und Flops der Tatort-Geschichte. Selbst die, die bei der ARD nach der Erstausstrahlung zumindest vorübergehend im sogenannten "Giftschrank" landeten und nicht mehr ausgestrahlt werden sollten. Weil sie Persönlichkeitsrechte verletzten, zu brutal waren - oder einfach zu schlecht.

Welche Folgen das sind und warum sie vom Bildschirm verbannt wurden, gehört zu den unzähligen Informationen, die der 43-Jährige aus Mannheim auf seinem Internetportal "tatort-fundus.de" gesammelt hat. Fans der deutschen Kult-Krimireihe, deren 1000. Folge am Sonntagabend ausgestrahlt wird, finden dort nahezu alles, was man über den Tatort wissen muss - oder eben auch nicht: Welches Auto Kommissar Borowski fährt (einen VW), in welcher Folge es die meisten Leichen gab ("Im Schmerz geboren" mit Ulrich Tukur, 51 Tote) und was die wohl außergewöhnlichste Mordmethode war (Robert Atzorn schiebt seiner Frau in "Unsterblich schön" beim Kuss eine Erdnuss in den Mund - und weiß natürlich, dass sie dagegen allergisch ist).

Aber was macht den Tatort so erfolgreich, dass er auch 46 Jahre nach der ersten Folge jeden Sonntagabend um 20.15 Uhr Millionen Menschen vor den Fernseher oder in die Kneipe zum "Public Viewing" lockt?

Eigentlich über 1000 Folgen Nach Angaben der ARD wird am kommenden Sonntag die 1000. Tatort-Folge ausgestrahlt.

wird am kommenden Sonntag die ausgestrahlt. Diese Zählweise unterschlägt genau genommen 13 Folgen , die zwischen 1985 und 1989 nur in Österreich gezeigt worden sind.

, die zwischen 1985 und 1989 worden sind. Es gibt also eigentlich bereits 1013 Filme der Gemeinschaftsproduktion von Deutschland, Österreich und der Schweiz, von denen auch nicht alle die übliche Länge von 90 Minuten aufweisen. Der längste "Tatort" dauerte 119 Minuten.

Für Dennis Gräf, Akademischer Rat am Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft der Universität Passau, liegt das vor allem daran, dass die Filme den durchschnittlichen deutschen Fernsehzuschauer da abholen, wo er steht.

"Der Tatort ist auf die breite Masse zugeschnitten. Er verarbeitet Themen, die gesellschaftlich relevant und nicht wirklich kontrovers sind. Zum Beispiel Kinderprostitution oder gepanschte Blutkonserven. Da sind sich ja alle einig, dass man das nicht will", sagt Gräf, der über den Tatort promoviert hat. "Am Ende steht in der Regel dann eine Lösung, mit der sich die allermeisten Zuschauer identifizieren können: Die Bösen sind bestraft oder tot, die Ordnung ist wieder hergestellt." Dass der Täter mal nicht gefasst werde, komme zwar vor, sei aber eher die Ausnahme. "Spätestens am Sonntagabend um 21.45 Uhr wissen die Menschen wieder, was gut und was böse ist. Und sie können ihre eigene Vorstellung von der Welt immer wieder damit abgleichen."

Für Gräf ist der Tatort deshalb so etwas wie ein Seismograph unserer Gesellschaft. Er zeigt, welche Themen und Moralvorstellungen gerade wichtig sind. "In den 1970er Jahren ging es zum Beispiel viel um die Wahrung des bürgerlichen Scheins. Wenn im Tatort eine Ehefrau fremdging, war das vor allem problematisch, sobald es jemand mitbekam. Der bürgerliche Schein drohte zu platzen, also war klar: Der Mitwisser muss sterben."

In den 1980er Jahren sei die internationale und institutionalisierte Kriminalität in den Fokus gerückt. "Da ging es dann oft um Drogen oder Prostitution." Und heute? "Inzwischen ist das Themenspektrum viel breiter und es geht häufiger auch mal um soziale Ungerechtigkeiten."

Nach Ansicht von Tatort-Experte Werner finden die Filme auch deshalb viele Fans, weil sie so abwechslungsreich sind. "Man hat ja nicht nur jeden Sonntag einen anderen Fall, sondern auch andere Ermittler und eine andere Stadt. Auch vom Stil her unterscheiden sich die Filme ja teilweise sehr stark."

Tatsächlich ist das Ermittler-Team über die Jahre kräftig gewachsen: Aktuell gibt es knapp 50 Kommissare in 22 Städten - von Kiel bis Luzern. Noch mehr Kommissare wünscht sich Werner nicht: "Es gibt ja inzwischen alle möglichen Ermittler-Figuren, auch schrille Typen: Wir hatten den Alkoholiker in Frankfurt (Joachim Król als Frank Steier) und haben den psychisch Kranken in Dortmund (Jörg Hartmann als Peter Faber). Lange Zeit hat aus meiner Sicht ein weibliches Doppelteam gefehlt, aber das gibt es jetzt in Dresden. Und in Berlin haben wir ja mit Robert Karow vielleicht inzwischen sogar einen schwulen Kommissar - obwohl das bisher nur angedeutet wird."