Verzweifelte Suche nach Überlebenden

Gestern Morgen entgleisten in Nordindien 14 der 23 Waggons des Indore-Patna-Express. Drei davon wurden so stark zerquetscht, dass die Rettungskräfte sich auf der Suche nach Überlebenden durch das Metall schneiden mussten.

Neu Delhi. "Ich kann meinen Vater nicht finden", sagt Ruby verzweifelt. Die 20-jährige Braut war mit ihren Verwandten auf dem Weg zu ihrer Hochzeit in Nordindien, als ihr Zug am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr entgleiste. Mindestens 116 Menschen starben, mehr als 200 wurden verletzt. Zahlreiche Wagen des Indore-Patna-Express wurden so stark verformt, dass die Rettungskräfte über Stunden damit beschäftigt waren, Überlebende aus Metall-Trümmern freizuschneiden. Die meisten der rund 2500 Passagiere schliefen zur Zeit des Unfalls in der Nähe von Kanpur, einem wichtigen Eisenbahnkreuz im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh. Es ist das schlimmste Zugunglück der vergangenen Jahre in Indien.

"Plötzlich gab es einen Knall"

Der Schnellzug war vollbesetzt mit Menschen, die unterwegs zu Hochzeitsfeiern waren, da in Indien die jährliche Heiratssaison begonnen hat. Ruby hat einen gebrochenen Arm, ihr Schmuck fehlt, ihre Kleider sind zerrissen. Auch ihre beiden kleineren Schwestern, Archna und Khushi, sind verletzt. "Manche Leute haben gesagt, ich soll in den Kliniken und Leichenschauhäusern nach meinen Vater suchen, aber ich weiß nicht, was ich tun soll," sagt die junge Frau indischen Reportern.

Die Bahn in Indien Indiens Bahnnetz wird häufig als "Lebensader der Nation" bezeichnet. Die Eisenbahn des Landes befördert pro Tag etwa 23 Millionen Passagiere - um die acht Milliarden im Jahr. Mit oft vier oder fünf verschiedenen Wagenklassen können selbst Inder mit sehr niedrigem Einkommen sich lange Fahrten leisten. Das Zugnetz - das viertgrößte der Welt - stammt zum größten Teil noch aus britischen Kolonialzeiten. Technik und Ausrüstung sind oft veraltet. Unfälle sind an der Tagesordnung. Im Mai 2010 wurden 146 Passagiere getötet, als ein Passagierzug zwischen Kalkutta und Mumbai entgleiste. agt

Auch Deepika Tripathi, die mit 45 Familienmitgliedern im Express-Zug fuhr, sucht verzweifelt nach Angehörigen. "Plötzlich gab es einen lauten Knall und es wurde stockfinster. Dann merkte ich, dass unser Zugwaggon halb in der Luft war", berichtete sie. "Ich bin irgendwie aus dem Waggon herausgekrochen." Fünf ihrer Verwandte werden noch vermisst. Die meisten Todesopfer gab es in drei Waggons, die auf die Seite gestürzt waren. Helfer konnten gestern Mittag zwei Jungen im Alter von fünf und sechs Jahren aus den Trümmern befreien, doch für ihre Mutter kam jede Hilfe zu spät.

Indiens Premierminister Narendra Modi erklärte, er sei bestürzt über das Unglück und kündigte Kompensation für die Opfer an. Die Opposition beschuldigte den Regierungschef, zwar gern über hochfliegende Projekte moderner Hochgeschwindigkeitszüge zu reden, jedoch die Sicherheit der Eisenbahn zu ignorieren. Tausende Stellen in diesem Bereich seien unbesetzt, sagte Kongress-Politiker Ahmad Patel.

Es ist unklar, was die Entgleisung des Zuges auslöste. Bahnminister Suresh Prabhu kündete eine umfassende Untersuchung des Unfalls an. Vermutungen zufolge soll ein Schienenbruch die Ursache sein. Solche Brüche entstehen bei schlechter Wartungen und zu hohen Lasten auf den Gleisen. Der verunglückte Zug verfügte kaum über nennenswerte Sicherheitsvorkehrungen, die den heftigen Aufprall hätten dämpfen können.

Die in Indien gebauten Eisenbahnwagen, deren Design aus den 1950er Jahren stammt, sind zum großen Teil ohne Klimaanlage ausgestattet und haben statt Fenstern Gitterstäbe an den Seiten. Sie bestehen aus billig herzustellendem Baustahl, der sich bei einem Unfall leicht verformt. Das Modell sollte bis Ende 2016 eigentlich durch neuere Typen ersetzt werden, doch die Modernisierung der indischen Züge kommt nur schleppend voran.