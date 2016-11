WhatsApp hängt Facebook weit ab

WhatsApp gilt als Lieblings-Anwendung. Wer Freunden schreibt, nutzt oft so genannte Emojis wie im Bild gezeigt. © dpa

Mannheim. Für 68 Prozent der Jugendlichen wäre die Organisation des Alltags ohne ein internetfähiges Mobiltelefon nur schwer möglich. Das ist eines der Ergebnisse einer Studie, die der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest gestern in der Mannheimer Popakademie vorgestellt hat. Die Studie unter dem Titel "Jugend, Information, (Multi-)Media", kurz JIM-Studie, soll die Mediennutzung von Zwölf- bis 19-Jährigen abbilden. Der Forschungsverbund erhofft sich Rückschlüsse darauf, in welche Richtung sich die Mediennutzung in Zukunft entwickelt. Im Frühsommer wurden 1200 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen zwölf und 19 Jahren telefonisch befragt. Die Studie ist repräsentativ, das heißt, dass die Ergebnisse verallgemeinerbar sind und so oder ähnlich für den Durchschnitt aller Zwölf- bis 19-Jährigen in Deutschland gelten.

Am liebsten gehen Jugendliche mit ihrem Mobiltelefon ins Internet (91 Prozent der Befragten). Der Computer steht an zweiter Stelle, mit großem Abstand folgen handliche Tablet-PCs - wenngleich sie im Vergleich zu den beiden Vorjahren wichtiger werden. Jugendliche nutzen das Internet nicht allein als Informationsquelle, sondern vorwiegend, um mit Freunden zu kommunizieren.

Digitaler Stress

Beim jüngtsen Teil der Studienreihe standen die Nutzung von Bewegtbild und Musik und das Smartphone im Kontext von Schule im Mittelpunkt. Ein weiteres Thema war digitaler Stress.

Für die Befragten ist das Kommunikationsmedium WhatsApp die wichtigste Internetanwendung, 95 Prozent verwenden es täglich oder mehrmals in der Woche. 43 Prozent aller Jugendlichen nutzen das soziale Medium Facebook regelmäßig. Die Nutzung unterscheidet sich je nach Altersgruppe stark: Rufen 71 Prozent der 18- bis 19-Jährigen die Plattform häufig auf, so sind es bei den Zwölf- bis 13-Jährigen rund zehn Prozent. Oft nutzen Jugendliche Bildmitteilungen, die sie über Dienste wie Instagram oder Snapchat anderen - oft mit einem Kurztext versehen - zeigen.

Die Studie belegt deutliche Anzeichen für digitalen Stress: Auch Jugendliche fühlen sich von der Informationsflut des Internets zeitweise überfordert. Andere beklagen, dass sie sehr oft angerufen werden, oder halten intensive Smartphone-Nutzung für Zeitverschwendung. Rund 55 Prozent der Befragten geben an, dass sie ihr Mobiltelefon nervt. 70 Prozent belasten die vielen Informationen zeitweise.

Strategien, wenn das Handy nervt

Die Befragten haben unterschiedliche Strategien entwickelt, mit dem digitalen Stress umzugehen. 79 Prozent haben handyfreie Zeiten. Die Videoplattform Youtube wird nicht nur für Informationen, sondern vorwiegend zur Unterhaltung und Entspannung genutzt. "Das Mobiltelefon ist auch ein wichtiges Instrument, um den Alltag zu strukturieren", erklärte Renate Pepper, Direktorin der Landesmedienanstalt Ludwigshafen, die den Forschungsverbund mitträgt. 51 Prozent der Befragten greifen auch zum Handy, um sich darüber auszutauschen, wo man gemeinsam lernen kann oder ob eine Schulstunde ausfällt.

Tageszeitungen glaubwürdiger

Die seit 1998 im jährlichen Turnus durchgeführte Studie zeigt langfristige Trends. Die Nutzung älterer Medien ist nahezu konstant. 40 Prozent der Befragten lesen täglich oder mehrmals pro Woche gedruckte Bücher. 78 Prozent hören regelmäßig Radio - wobei sie nicht unbedingt den klassischen Ultrakurzwellen-Empfänger nehmen, sondern auch Internet-Radio hören. Tageszeitungen gelten Jugendlichen im Vergleich zu Internetplattformen als glaubwürdiger. Die Fernsehnutzung hat an Bedeutung verloren - aber nicht dramatisch: Sahen im Jahr 1998 noch rund 85 Prozent der Jugendlichen täglich oder mehrmals die Woche fern, so sind es im Jahr 2016 noch 79 Prozent.

Der 14-Jährige Oliver (sein Nachname wird, wie gewünscht, nicht gedruckt) hat schon ein Smartphone. Er gehört zu den 22 Prozent der Jugendlichen, die ihr Mobiltelefon im Schulunterricht gezielt einsetzen dürfen. Das findet er gut: "Besonders im Matheunterricht ist das sinnvoll, um Formeln nachzuschlagen", sagt Oliver. Er nutzt WhatsApp, um seinen Freunden zu schreiben. Auch zur Recherche sei ein Handy sinnvoll. Doch räumt Oliver ein: "Wann der Bus kommt, das guckt alles meine Mama nach."