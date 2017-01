Zahl der Fälle steigt stark an

Mannheim. In diesem Winter schlägt der Norovirus besonders unerbittlich zu: Wie aus heiterem Himmel überfällt die Menschen ein heftiger Brechdurchfall, der in der Regel erst nach zwei Tagen überstanden ist. Bundesweit ist die Zahl der laborbestätigten Fälle stark gestiegen, berichtet das Robert-Koch-Institut in Berlin. Rund 14 500 Menschen haben sich allein im November nachgewiesener Weise angesteckt. In den vergangenen fünf Jahren lag diese Zahl immer zwischen 6000 bis 11 000 Ansteckungen.

Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass eine neue Virusvariante im Umlauf ist, darauf hätten kürzlich untersuchte Stuhlproben hingewiesen. Auch wenn sich das menschliche Immunsystem gegen den länger bekannten Erreger gewappnet hat: Einem veränderten Virus können die körpereigenen Abwehrkräfte einfach weniger entgegensetzen, erläutern die Experten. So vermuten sie auch bei der Noro-Welle im Winter 2007/2008 einen neuen Virus-Typen als Ursache. Die laborbestätigten Fälle gelten dabei lediglich als Fingerzeig.

Die meisten Betroffenen kurierten die Krankheit nämlich zu Hause aus, bestätigt eine Sprecherin des Klinikums Darmstadt. Der Kreis Darmstadt-Dieburg gehört neben Worms und dem Neckar-Odenwald-Kreis zu den Regionen in Umland, in denen die Zahl der nachgewiesenen Fälle besonders gestiegen ist, wie das Robert-Koch-Institut auflistet. In Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg sind in der Statistik des Instituts bislang keine größeren Ausschläge nach oben verzeichnet.

Noch sei auch in der Darmstädter Klinik kein außergewöhnlicher Anstieg an Patienten mit den klassischen Symptomen zu verzeichnen, berichtet die Sprecherin. Allerdings sollte spätestens dann ein Arzt aufgesucht werden, wenn die Gefahr droht auszutrocknen, der Kreislauf versagt oder gar Bewusststeins-Störungen auftreten. Wer es gar nicht so weit kommen lassen will, dem raten die Hygiene-Experten: regelmäßig und gründlich Hände waschen. Auch ein Desinfektionsmittel, das zumindest bedingt viruswirksam ist, sei empfehlenswert.