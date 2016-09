Viel mehr Straftaten in Gefängnissen

Die Kriminalität in den Justizvollzugsanstalten in Baden-Württemberg nimmt immer mehr zu (Symbolbild).

Stuttgart. Die Kriminalität in den 17 Justizvollzugsanstalten (JVA) in Baden-Württemberg nimmt immer mehr zu. 2015 berichteten Mitarbeiter der Gefängnisse dem Stuttgarter Justizministerium von 372 gravierenden Vorfällen. Zum Vergleich: 2014 waren es 291 Fälle, 2011 mit 230 noch weniger. Dies geht aus einer Anfrage der CDU-Rechtspolitiker an das Justizministerium hervor. Das Schreiben liegt dieser Zeitung vor.

Vor allem der Drogenbesitz und -handel in den Gefängnissen ist ein immer größer werdendes Problem. Bei der Sicherstellung von Betäubungsmitteln gab es einen Anstieg von 214 (2014) auf 280 (2015) Fälle. Im Bereich der Sexualdelikte und der Körperverletzungen meldeten die JVA 66 Fälle für 2015. 2014 waren es insgesamt 59 Fälle.

In der Statistik des Justizministeriums werden nur besonders schwere Vergehen registriert. "Vorsätzliche Misshandlungen unter Gefangenen werden nur dann erfasst, wenn deren Folgen erheblich sind, insbesondere eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge haben", erklärt Landesjustizminister Guido Wolf (CDU) in dem Schreiben.

Mehr Angriffe auf Beamte

Angestiegen ist auch die Zahl der Angriffe auf Justizvollzugsbeamte - und zwar von 16 im Jahr 2014 auf 26 im vergangenen Jahr. Auch hier werden Wolf zufolge nur ernsthafte Vorfälle erfasst, die "insbesondere eine Dienstunfähigkeit zur Folge haben".

Insgesamt befinden sich aktuell (Stand 31. Juli 2016) 7095 Inhaftierte in den JVAs im Südwesten. 6334 sind im geschlossenen Vollzug, 761 im offenen. Vor allem im geschlossenen Vollzug gibt es Probleme, da nur 6087 Haftplätze zur Verfügung stehen. Der Anteil der Gefangenen mit ausländischer Staatsangehörigkeit beträgt 44,9 Prozent.

CDU-Rechtspolitiker Bernhard Lasotta unterstützt die Forderung Wolfs nach 117 neuen Stellen im Vollzugsdienst. "In den Justizvollzugsanstalten sind die Anforderungen in den letzten Jahren gestiegen. Viele Gefangene sind psychisch krank, drogen- oder alkoholabhängig", sagt er.

Schwierigkeiten bereitet auch die Dauer der Ermittlungsverfahren. So sitzen mögliche Täter immer länger in Untersuchungshaft. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug 2011 im Schnitt noch 4,2 Monate. 2015 waren es schon 5,2 Monate, 2016 bisher 6,1. "Besonders in der Strafjustiz ist es von großer rechtsstaatlicher Bedeutung, die Verfahrenslaufzeiten möglichst kurz zu halten", erklärt Lasotta.