Von oben nach unten durch die Bundesliga

Mehr als vier Wochen hatten die Fußballer aus der Bundesliga Pause. Mehrere Mannschaften reisten in andere Länder, um sich vorzubereiten. An diesem Freitag geht die Saison weiter. So sieht es momentan in der ersten Liga aus:

SPITZE: Der FC Bayern München führt mal wieder die Bundesliga an. Zeitweise übernahm aber ein anderer Verein die Führung: RB Leipzig. Momentan liegt der Verein drei Punkte hinter den Bayern. Beide Mannschaften kassierten schon mindestens eine Niederlage. Im Gegensatz zu 1899 Hoffenheim, dem einzigen ungeschlagenen Team der Liga.

MITTELMASS: Zuletzt tummelten sie sich immer hinter den Bayern. Doch in dieser Saison haben einige Top-Teams mit Problemen zu kämpfen. Borussia Dortmund steht als Sechster noch am besten da. Bayer Leverkusen liegt nur auf Platz neun. Der FC Schalke und Borussia Mönchengladbach haben es vor der Winterpause nicht mal in die obere Hälfte der Tabelle geschafft. Das wollen sie jetzt ändern.

KELLER: Nur zwei Siege aus 16 Spielen! Keine Mannschaft gewann in dieser Saison so selten wie der SV Darmstadt 98. So wird es schwer, den Abstieg noch zu verhindern. Auf dem zweiten Abstiegsplatz steht momentan der FC Ingolstadt. Auch für den Hamburger SV lief es lange sehr schlecht. Im Dezember holte der Club aber gleich drei Siege.