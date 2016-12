"Ich mache Politik als freischaffender Künstler"

Der damalige SPD-Chef Willy Brandt (rechts) und der politische Vordenker Erhard Eppler beim Bundesparteitag am 19. April 1982 in München.

Erhard Eppler gilt als Vordenker der SPD. Kurz vor seinem 90. Geburtstag zieht er eine kritische Bilanz. Er plädiert für Martin Schulz als Kanzlerkandidaten und rät seiner Partei zu scharfen Auseinandersetzungen mit der AfD.

Herr Eppler, Sie schalten sich in die politischen Debatten der Zeit ein. Wie informieren Sie sich?

Erhard Eppler: Ich lese zwei Tageszeitungen, sehe mir Sendungen im Fernsehen an. Dann informiere ich mich in politischen Zeitschriften und habe Gesprächspartner in Berlin und Stuttgart. An Informationen fehlt es nicht.

Zum Geburtstagsempfang hat sich SPD-Chef Sigmar Gabriel angesagt. Die Wertschätzung früherer Vorsitzender Ihnen gegenüber war nicht immer so hoch.

Eppler: Ich glaube, dass ich die Wertschätzung der SPD-Vorsitzenden immer hatte. Ein besonders inniges Verhältnis hatte ich zu Willy Brandt. Es ist wurde mir erst später klar, dass er mir sehr viel Spielraum gelassen hat. Er hat die Hand über mir gehalten, ohne dass ich davon sehr viel erfahren habe. Zum Beispiel bei meinen Versuchen, die Partei ökologisch zu reformieren. Auch in der Debatte um die Raketennachrüstung hatte ich die Zustimmung des Vorsitzenden.

War das Problem für Sie Kanzler Helmut Schmidt?

Eppler: Ja, und seine Anhänger. Er hatte auch in Baden-Württemberg seine Fans. Das nehme ich aber niemandem übel.

Generell scheinen die Deutschen ihre Politiker erst so richtig ins Herz zu schließen, wenn diese alt sind. Spüren Sie das auch?

Eppler: Ja, da ist etwas dran. Aber alt werden, ist ja kein Verdienst.

Ist die Verklärung der alten Politiker eine Folge des Politikverdrusses?

Eppler: Es gibt Politiker, auch bedeutende, die mit dem Ausscheiden aus ihren Ämtern die Politik abschalten. Dafür habe ich großes Verständnis. Es gibt aber auch Politiker, die die Politik nie loslässt. An diesem Punkt war ich Helmut Schmidt sehr nahe. Bei mir hat sich das so ergeben, weil ich weniger durch administrative, sondern mehr durch gedankliche Anstöße Politik gemacht habe. Ich habe 1982 das Landtagsmandat als letztes politisches Amt abgegeben und 1989 den Platz im Präsidium. Seither mache ich Politik gewissermaßen als freischaffender Künstler.

Heute werden Sie als Vordenker gefeiert. Wird Ihnen noch ernsthaft zugehört?

Eppler: In der SPD ist man bereit, mir zuzuhören, wenn ich mich mit der notwendigen Bescheidenheit zu Wort melde.

Ihre Einschätzung der K-Frage: Wer sollte die SPD in den Bundestagswahlkampf führen?

Eppler: Nach den Umfragen hätte Martin Schulz die besten Aussichten. Ob die am Ende durchschlagen, weiß man nicht. Mir ist vor allem wichtig, dass Sigmar Gabriel als Parteivorsitzender nicht verheizt wird.

Aber stellt Gabriel seinen Machtanspruch als Vorsitzender nicht selbst in Frage, wenn er bei der Spitzenkandidatur zurückzieht?

Eppler: Das glaube ich nicht. Gerade dann nicht.

Halten Sie den sich abzeichnenden Wahlkampf um die Renten für ein geeignetes Schwerpunktthema?

Eppler: Die Rentenpolitik ist ungeheuer wichtig, aber auch unglaublich schwierig. Man braucht schon einige Energie, um da klar zu sehen, auch die vorhandenen Alternativen. Eigentlich ist es zu kompliziert für ein großes Wahlkampfthema. Aber man kann es nicht aussparen, weil die Altersversorgung viele Menschen umtreibt.

Sehen Sie ein Konzept, wie die Parteien mit der AfD erfolgreich umgehen können?

Eppler: Ich sehe zumindest eine gewisse Klarheit, wie man mit der AfD nicht umgehen sollte. Ein Wahlkampf der SPD gegen die AfD wäre falsch. Man jubelt die dadurch hoch. Ich könnte mir vorstellen, dass scharfe Kontroversen zwischen SPD und CDU um die Renten- und Steuerpolitik nicht schädlich wären. Denn die AfD tut ja so, als wäre das alles ein Brei bei den anderen Parteien. Man sollte die unterschiedlichen Standpunkte klarmachen. Es kann kein Wahlkampf nur um die Frage sein, wie viele Flüchtlinge wir aufnehmen. Das wäre fatal.